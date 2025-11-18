E’ una bella notizia la pubblicazione, questa volta nella sua veste completa, de La Rivoluzione Conservatrice di Armin Mohler (Armin Mohler La Rivoluzione Conservatrice pagg. 830 Passaggio al Bosco 2025 € 30). Il libro era già stato pubblicato nel 1990 da Akropolis, che purtroppo si era limitata a tradurre solo il saggio di Mohler, rinunciando alle centinaia di pagine della rilevatissima bibliografia ragionata che costituiva in definitiva l’anima vera del libro. Comprensibilmente bisogna però riconoscere che la pubblicazione dell’intera opera sarebbe stato un impegno forse al di sopra delle forze di quella piccola casa editrice.

Ed ora Passaggio al Bosco, rendiamole merito, colma finalmente questa lacuna.

La Rivoluzione Conservatrice viene spesso appiattita sul nazionalsocialismo; un giudizio superficiale, sciocco, mosso più da animosità politica che dalla volontà di capire il fenomeno,

D’altro canto appare altrettanto poco convincente, come capita a volte di leggere, la tendenza a rappresentare il rapporto della la Rivoluzione Conservatrice con la Nsdap come quello di due mondi contrapposti, addirittura in lotta tra loro.

Appare già ardito il tentativo di paragonare quello che fu un movimento culturale assolutamente multiforme, privo ovviamente di una struttura organizzativa, costituito da intellettuali e circoli culturali, con un partito politico organizzato gerarchicamente e che nella vita di tutti i giorni si doveva adattare all’esigenze pratiche della politica nella ricerca del consenso, oltretutto nelle difficilissime condizioni ambientali dovute alla presenza conflittuale sia del partito comunista che delle forze di polizia e militari della Repubblica di Weimar.

La Rivoluzione Conservatrice tedesca creò in definitiva un profondo humus culturale e politico, che per certi aspetti favorì l’ascesa della Nsdap, che in quel momento storico per varie contingenze fu la forza politica che riuscì ad affermarsi vittoriosamente. E questo nonostante il dato oggettivo di tanti rivoluzionari conservatori oppositori dei nazionalsocialisti, a prezzo anche della vita, del carcere o dell’esilio, o che si fecero semplicemente da parte preferendo prendere la strada della cd. emigrazione interna.

Se andiamo infatti a vedere le relazioni, personali, politiche ed intellettuali di figure di rilievo della Rivoluzione Conservatrice, non possiamo ignorare le loro frequentazioni con il mondo nazionalsocialista.

Jünger per esempio nel 1929 dà alle stampe Der Kampf um das Reich, con interventi di Wilhelm von Schramm, che entrerà nell’alto comando della Wehrmacht, di Albrecht Erich Günther, che nel 1933 si iscriverà alla Nsdap, e dei due fratelli Strasser. L’anno successivo sempre Jünger darà alle stampe Krieg und Krieger (La Mobilitazione Totale l’intervento a sua firma) con contributi di Werner Best, futuro responsabile per il Reich della Danimarca durante la II Guerra Mondiale, ed ancora di Schramm.

In entrambi i lavori compaiono interventi di Ernst von Salomon, che nel 1928 aveva lasciato la sua firma in Wir Klagen An, curato dal suo amico fraterno Hartmut Plaas, braccio destro del Capitano Erhardt e futuro stretto collaboratore di Canaris nei servizi delle SS; un libro questo con i contributi anche di Martin Bormann e Joseph Goebbels.

Quello che mi permetto di sottolineare è che per l’interpretazione della Rivoluzione Conservatrice in Italia si pone il problema assolutamente centrale della scarsa conoscenza del fenomeno, per il semplice fatto che moltissimi autori non sono stati mai recepiti o lo sono stati solo in parte e magari con traduzioni fuorvianti e/o incomplete. Basterò scorrere il lunghissimo elenco degli autori citati nella bibliografia di Mohler per rendersi subito conto che quello della Rivoluzione Conservatrice è per noi italiani purtroppo un mondo poco conosciuto. Si va da figure di rilievo mai prese in considerazione dalle nostre case editrici ad altre più note ma conosciute nostro malgrado in maniera distorta. Chi ha mai potuto mai leggere i lavori di Paul Lench, uno dei padri del socialismo nazionale in Germania, o di Hans Freyer, di Friedrich Hielscher o di Karl Otto Paetel, di Franz Schauwecker o Arnolt Bronnen?

Un caso emblematico è la fase nazionalrivoluzionaria di Ernst Jünger, per noi di fatto non facile da comprendere proprio a causa delle continue revisioni cui questi sottopose i suoi romanzi, eliminando nelle opere già pubblicate tra le due guerre tutti gli elementi che richiamassero al nazionalismo ed all’attività rivoluzionaria. Un testo tra tutti Boschetto 125, che nella prima edizione del 1925 era un corposo libro di 254 pagine più 12 di introduzione denso di riflessioni politico esistenziali, in cui nella descrizione del combattente nella guerra dei materiali già era tratteggiato il soggetto capace di essere guida e padrone della società futura attraverso il dominio della tecnica, soggetto che poi verrà definito con chiarezza nel 1932 ne L’Operaio. La decorosissima edizione italiana curata da Quirino Principe per Guanda è ovviamente la traduzione dell’ultima versione del libro, quella contenuto nell’opera completa edita da Klett Cotta, e si riduce a 151 pagine di cronaca diaristica di scontri tra soldati e vita in trincea.

L’unico testo di Jünger su cui non mise più mano fu proprio L’Operaio, perché a suo giudizio quel libro lo aveva “lasciato” avendo assunto una vita sua propria. Questa “cancellazione” dei suoi anni nazionalrivoluzionari, e quindi di piena appartenenza alla Rivoluzione Conservatrice fu poi come noto motivo di contrasto proprio con Armin Mohler, che non condivideva la volontà di dimenticare buona parte della produzione dalla fine della Grande Guerra ai primi anni ’30.

Altro esempio è von Salomon, visto sempre come il furioso combattente dei Corpi franchi e poco più. Se avessimo tradotto almeno parte della pubblicistica e gli altri suoi romanzi ne avremmo più chiari sia lo spessore ideologico che la lucidità del pensiero politico.

Oggi Passaggio al Bosco ha assunto con questa pubblicazione un importante impegno editoriale. E’ però auspicabile che l’attenzione al mondo della Rivoluzione Conservatrice non si fermi qui, e che al libro di Mohler nelle collane della casa editrice possano seguire anche altre opere di protagonisti di quel mondo. Chissà…

Antonio Chimisso Antonio Chimisso su Barbadillo.it