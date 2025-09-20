Celiniani di tutto il mondo, unitevi! Fatelo perché siamo stanchi di una letteratura sentimentaloide e ombellicale. Ronzano troppi romanzi sganciati dalla vita. Romanzi da laboratorio. Senza odori di marciapiede o solitudine. Insomma: in giro mancano odori celiniani. Per questo comperate Londra di Louis Ferdinand Céline (Adelphi, pagg.504). In libreria ci raggiunge un’opera inedita del romanziere francese. Ma, prima di tutto, questo redivivo Céline può essere letto come un appel à la vie. Un appello alla grave sincerità. Il perdersi a Londra in mezzo ad un carosello di magnacci, prostitute, arraffoni. Il sentirsi smarriti nella modernità londinese o sfruttatori della modernità. Il navigare senza rotta per ritrovarsi delusi ma vivi. L’inseguire le ombre che s’animano tra i vinti, quei vinti londinesi che non hanno la superbia nel cuore; e così scomodiamo Virgilio. Tutto questo per una ripartenza del lettore e del giovane lettore.

Nelle classi leggiamo Céline? Cantiamo il suo Voyage au bout de la nuit? Gli studenti scoprono la sua petite musique, il parlato che diviene ritmo? Purtroppo pochi docenti consigliano: Volete imparare a scrivere? Leggete Céline! Per di più in letteratura non esiste altro: soggetto, predicato e complemento; con ciò si parte. Con una scrittura asciutta si parte. E sulle pagine cèliniane si riparte sempre, più incazzati di prima, alla ricerca della vita, senza dottrine pelose.

Senza ideologie

Non hanno dottrine i personaggi di Londra. Un ex indottrinato è il personaggio Borokrom. Ex militante comunista disegnato stupendamente. Per lui Marx rimane una specie di Victor Hugo o anche “un romantico delirante con tanto di numeri e puntualizzazioni.” Ci raggiunge una fiera di personaggi, tutti ricomparsi dopo quasi sessanta anni dalla morte dello scrittore. La storia è nota. Londra è il secondo dei romanzi inediti che sparirono nel 1944, perché Cèline, o meglio il dottor Louis Destouches, s’allontanò velocemente da Parigi. Questa riapparizione letteraria è un dono. È un tenere in vita lo scrittore di Morte a Credito. È l’esito di una sorte curiosissima, ossia: Cèline continua a parlarci, così lo ritroviamo nuovo, mai letto, mai pubblicato. (Cosa eguale accadde con Eugenio Montale. Il quale fece pubblicare, dopo la morte, alcune sue poesie. Il poeta così ritornò a noi redivivo, alla faccia della signora Morte.)

Una bellezza indecente

Quindi: la bellezza è servita. Una bellezza indecente. Che corre in una Londra ch’è “il più grande mercato di carne umana del mondo.” Il ragionar cèliniano ribolle, ancora una volta. Aforistico, icastico, rullante. Tale vivacità nasce anche dal fatto che quest’opera ritrovata è rimasta integra, non purificata dalle censure. Godiamocela quindi. Insieme a Gioconda, giovane prostituta, a Lawrence Gift, barone Capitano e tipo stravagante, a Rodriguez disertore con la faccia ch’è “una macchina per infinocchiare”, al medico Yugenbitz, un’esistenza dipinta con un vigore che sta tra Flaubert e Dostoevskij. Questi e altri personaggi son tutti delle creature di vita e dolore.

Tra cinismo e visioni libertarie

Eppoi la vita fluisce nelle conclusioni céliniane. Conclusioni ciniche, libertarie, illuminanti. Cioè: “La gioventù si perde in modo ignobile”, “…sono diventato cattivello, è perché non c’è stato altro modo”, “Il paradiso non è altro che un furioso tiremmolla.” Furiosamente leggete Londra, storia composta di frantumi esistenziali, frammenti da dire per il piacere del racconto. Forse, per questo, il medico Louis Destouches, cominciò a scrivere. Per narrare le sue vicende, per raccontare agli amici, alle prostitute, a chi desiderava ascoltar cose strambe ma vere. Lo dice la voce narrante di Ferdinand: Imparai a scrivere “per dare smalto alle mie storie”, per esser letto da Angèle, prostituta e libero cuore; e solo questo bastava (e basta) per iniziare a scrivere.

“Londra” di Louis Ferdinand Cèline, Adelphi, 2025, pagg.504, euro 25

Renato de Robertis Renato de Robertis su Barbadillo.it