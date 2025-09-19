Il titolo originale francese del film della sceneggiatrice e regista còrsa Laura Piani è Jane Austen a gaché ma vie. In italiano dovrebbe essere Jane Austen ha sprecato [o rovinato] la mia vita. Il distributore italiano ha ritenuto meno scoraggiante “stravolto”. Pazienza, perché questa ennesima commedia sulla seconda (terza, quarta…) opportunità di trovare il compagno adatto, è un dignitoso film, che infatti è passato un anno fa al Toronto Film Festival.

Di solito produzioni inglesi e americane attingeono alla Austen (1775-1817) con frequenza ormai ossessiva. Laura Piani, che vive a Parigi, prende, oltre che da Orgoglio e pregiudizio, dal dimenticato film Tamara Drewe di Stephen Frears (Festival di Cannes, 2010), trasferendo fortunatamente la vicenda dalla nota libreria Shakespeare & Co. – dove il personaggio principale è commessa (nella realtà lo è stata Laura Piani) – alla Jane Austen Residency, pensionato per scrittori nella campagna inglese.

Non si ride, non si piange. Se però siete una donna, nemmeno vi annoiate: di questi tempi è molto.

Jane Austen ha stravolto la mia vita, scritto e diretto da Laura Piani, con Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson, 94′