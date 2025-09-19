Con l’articolo del 6 agosto (“Nel ‘Libro delle ombre’ parlano gli ultimi superstiti della bomba atomica su Hiroshima”) Barbadillo.it annunciava l’uscita il 18 settembre, anche nei cinema italiani, di Una tomba per le lucciole di Isao Takahata (1988), apparso con questo titolo in Italia nella versione home video (Yamato, 1995).

Nel 2015 sempre Yamato realizza una nuova edizione italiana del film, modificando il titolo ne La tomba delle lucciole, con nuovo doppiaggio, curato da Gualtiero Cannarsi. Il film è distribuito anche nelle sale cinematografiche, ma solo il 10 e l’11 novembre 2015. Nonostante queste sottovalutazioni commerciali, anche in Italia il film ha avuto attenzione di critica.

Seita e Setsuko, bimbi alla fame

Con un soggetto tratto dall’omonimo racconto semi-autobiografico di Akiyuki Nosaka, pubblicato nel 2013 (Ed. Kappalab), Una tomba per le lucciole racconta di Seita e Setsuko, fratellini giapponesi, che perdono i genitori nel bombardamento di Kobe alla fine della seconda guerra mondiale e devono affrontare le conseguenze della fame e dell’indifferenza del prossimo.

Portate i fazzoletti

Il tema è tuttora attuale – per i bombardamenti su Palestina, Ucraina, Siria, Yemen, Qatar e non solo – e il film è consigliatissimo proprio per la crudezza degli eventi, oltre che per le bellissime rappresentazioni animate. E’ un capolavoro senza tempo.

Stupisce vedere la guerra così come si potrebbe vedere in un film con attori reali, attraverso l’animazione, che in questo caso ricalca la realtà in maniera concreta e dolorosa. Come scriveva su queste colonne Nicola Caricola: “Portate i fazzoletti”.

La tomba delle lucciole di Isao Takahata, film di animazione, 90′

