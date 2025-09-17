“M

a che la vostra razza è superiore: sono argomenti di cuoio”, e “Voi siete degli assassini, signori; e aggiungo anche (è un punto di vista cui tengo molto) che siete degli assassini ridicoli”, “capriole da scimmia di Dio” (quelle di Stalin), “carnivori della mente”, “dittatura della psicofagia”. E ancora: “Il vero carattere della guerra di questo secolo: guerra nel cervello, guerra contro il cervello”, e, da ultimo, “Il medioevo, la mentalità primitiva hanno cominciato a esistere davvero solamente nel nostro tempo. Tutte le operazioni di stregoneria che le menti irrazionaliste hanno sognato fino a un’epoca ancora recente stanno ora per essere realizzate per la prima volta nella storia dell’umanità con l’aiuto della scienza, delle menti cosiddette ‘razionaliste’. Ecco infine gli assassini delle anime soddisfatti e grassi nella loro sicurezza: uno strumento ipermoderno, ogni anno (che dico, ogni giorno) anche più moderno, dona loro la speranza di riuscire, senza fili e senza tracce, in milioni e milioni di assassinii psichici a distanza, conducendo l’umanità all’alienazione mentale. Ecco qui, definita con grande precisione, un’opera di stregoneria”

La parole e i governi

In questo quadro, decisamente fosco, perfino i governi sono destinati all’obsolescenza, perché persino quelli più materialisti, o quantomeno quelli che si proclamavano tali, “conoscevano il valore delle parole provenienti dal cuore con amore o rivolta”; Robin dunque profetizza anche l’avvento della tecnocrazia degli “scienziati assoluti”, del tutto sciolta dai vincoli dell’“umano, troppo umano”, agli occhi della quale “avere una storia, la propria storia, è il peggiore dei crimini”.

Non stupisce quindi che Murrow, che di tutto ciò aveva avuto soltanto un sentore, augurasse ai suoi ascoltatori “Good night and good luck”, o, per dirla nella lingua madre del nostro autore poliglotta, “Bonne nuit, et bonne chance”. Eppure Robin, interrogato da un ipotetico interlocutore su quale sia il suo ascolto al di là degli ascolti e degli oltre-ascolti nell’ultimo scritto de “La falsa parola”, quasi a sorpresa, trasfigurandosi in un Jean Mabire o in un Dominique Venner, risponde: “Un bel fuoco di legna ardente, con la sua storia interiore di cappa e spada e i capelli in cui vedo i capelli della donna che amerei ed amo. Quella donna diventa quel fuoco; ascolto il mio amore per lei crepitare da una fiamma all’altra; la mia anima abita un calmo focolare”.

