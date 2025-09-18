“E’ ora (sperando sia ancora possibile, malgrado i comportamenti non certamente pacifici) che l’Italia, quanto al conflitto in atto in Europa (e non solo), proclami la propria neutralità”. Lo propone Mauro della Porta Raffo su queste colonne, ribadendo un’aspirazione non solo dei socialcomunisti di Togliatti e Nenni del 1948-49, ma anche di Pio XII, l’alfiere della vittoria della Dc il 18 aprile 1948.

Nel 1946 la Dc ottiene il 35,21%, contro il 20,68% dei socialisti (Psiup) ed il 18,93% del PCI. Il 18 aprile 1948 la musica cambia: 48,51% per la Dc, 30,98% per il Fronte Popolare (socialisti + comunisti). In mezzo, anche la scissione di Saragat di Palazzo Barberini, pro-statunitense.

Il Pci è emerso rafforzato dal ruolo avuto nella Resistenza al tempo della Rsi. Grazie soprattutto al coinvolgimento attivo della Chiesa cattolica, la Democrazia Cristiana avrebbe però egemonizzato la vita politica del dopoguerra, la ricostruzione, gli accordi per una futura unità europea.

Pio XII è per la neutralità

In Italia, come in Francia e Germania, non casualmente sono cattolici militanti i protagonisti: Alcide de

Gasperi, Robert Schuman e Konrad Adenauer. L’azione di Pio XII contribuisce a frenare l’espansionismo sovietico. L’enorme menzogna del “Papa filonazista” – attraverso il dramma Il Vicario, del tedesco Rolf Hochhuth (1963) – è stata la vendetta postuma dello stalinismo, che aveva Pacelli (sua preferenza per la neutralità a parte) per bestia nera. La campagna di diffamazione è stata amplificata da ambienti culturali e mediatici anglosassoni, che da secoli conducono contro la Chiesa cattolica una guerra strategica permanente. Il punto più alto (o basso) è venuto col libro Il Papa di Hitler del giornalista britannico John Cornwell (1999; tr. it., Garzanti, 2000).

Il portavoce presidenziale di Putin, Dmitry Peskov, dichiara martedì scorso: “È evidente, e non ha

bisogno di ulteriori conferme. La Nato sta di fatto partecipando alla guerra in Ucraina, sostenendo direttamente e indirettamente il regime di Kiev”. Il Cremlino poi spiega che “non ci sono ancora progressi” per il vertice fra Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Vladimir Putin. Dmitri Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, aggiunge: “Imporre no fly zone sull’Ucraina [con conseguente possibilità d’intervento dei Paesi Nato per abbattere droni russi – NdR) significherebbe la guerra tra Nato e Russia”.





Velleitari volonterosi

L’operazione “Sentinella dell’Est”, varata dalla Nato dopo l’incursione dei droni russi in Polonia la scorsa settimana, è per Medvedev “ciò che resta della coalizione dei volenterosi”. In tale clima surriscaldato ha ancora senso, per l’interesse dell’Italia, appartenere a tale meccanismo difensivo, dopo la fine del Patto di Varsavia? Per vari osservatori la Nato, ideata per “tenere fuori i russi, dentro gli americani e sotto i tedeschi”, traduce una polarizzazione internazionale obsoleta, non in grado di gestire oggi la complessità di un contesto geopolitico globalizzato e di interdipendenza economica, caratterizzato da nuove Potenze (Brics ecc.). La forza economica e militare degli Stati Uniti, nettamente superiore a quella degli altri membri, comporta poi un peso decisionale (sia di hard, sia di soft power) assai maggiore nell’organizzazione.

Con la riforma del marzo 2022, il contributo dell’Italia alla Nato corrisponde a spendere 104 milioni di euro al giorno, pari al 2% del Pil. L’Italia è ora l’undicesimo Paese al mondo per spese militari (cfr. https://www.proversi.it/discussioni/pro-contro/244-far-parte-della-nato-conviene)





Il 5% del Pil? No, solo il 3,5%

Aderendo ai desiderata di Donald Trump, nel vertice del 24 e 25 giugno a L’Aia, gli Stati membri della Nato hanno ufficialmente stabilito che, entro il 2035, ciascuno dovrà destinare alla difesa una quota pari al 5% del Pil. Al termine del vertice il premier Giorgia Meloni ha ridimensionato lo sforzo economico richiesto, sostenendo che il nuovo obiettivo “non è distante dall’impegno assunto dall’Italia nel 2014, cioè un incremento delle spese in difesa dell’1,5% in dieci anni”.

I soci hanno diviso l’impegno: almeno il 3,5% per la spesa militare; l’1,5% per le infrastrutture critiche, rafforzare la resilienza civile, sostenere l’innovazione e l’industria delle difesa, come la protezione delle infrastrutture critiche (porti, reti elettriche, ferrovie), a difesa delle reti informatiche, incentivare preparazione civile e sostegno a ricerca e innovazione nel settore.

De Gasperi e Sforza

Nel gennaio 1949, De Gasperi e il ministro degli Esteri, Carlo Sforza, decisero di aderire all’Alleanza Atlantica. L’11 marzo 1949, alla Camera dei Deputati, De Gasperi chiese l’autorizzazione a procedere nelle trattative: “È un patto di sicurezza, una garanzia di pace, una misura preventiva contro la guerra. Nessun Paese o blocco di Paesi fino a quando non avrà mire aggressive ha nulla da temere da esso. L’Italia, che si trova malauguratamente sulle linee strategiche fatali di possibili conflitti mondiali, si assocerà a tutti gli sforzi per evitare una nuova e irreparabile sciagura… O accessione al Patto Atlantico, che in ogni caso esiste al di fuori di noi, o neutralità. La neutralità armata, cioè difesa, è impossibile per la nostra insufficienza finanziaria. Anche per la neutralità i mezzi dovrebbero venire dall’America e l’America ci ha risposto che voleva la collaborazione. Ma chi ci aiuterebbe mai se, posti innanzi all’invito di accedere a una solidarietà collettiva, ci fossimo rifiutati egoisticamente di respingere ogni rischio comune? Ma nessuno!”.





Raffaele Cadorna diceva…

Prima dei Trattati di Pace di Parigi (1947), l’allora capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Raffaele Cadorna, durante un incontro preparatorio alla formulazione di una proposta italiana, sostenne: “E’ inutile tentare di sottrarsi al loro controllo militare, perché, per quel che riguarda la produzione di materiale bellico, dipenderemo interamente da loro”. La dipendenza militare da Stati Uniti e Gran Bretagna si era sviluppata ed accresciuta dal 1943, alle prime scintille della Guerra Fredda: il colpo di Stato di Praga del gennaio 1948; il blocco di Berlino dal giugno 1948 al maggio 1949; dal giugno 1950 la guerra in Corea.

Sullo sfondo la Dottrina Truman del marzo 1947, a partire dalla quale gli Usa escono dal relativo isolazionismo del 1945 per offrire appoggio politico, economico e militare alle nazioni minacciate dal comunismo sovietico. Fu innescata dalla nota britannica sull’impossibilità di sostenere il governo di Atene contro le guerriglie comuniste e la Turchia. Gli americani volevano l’Italia nella Nato per la posizione geostrategica. Protetta dalle Alpi, l’Italia settentrionale avrebbe raggiunto con i suoi missili i Paesi dell’Est Europa in caso di attacco, mentre le isole del Mediterraneo sarebbero state i porti delle Marine da guerra verso Nord Africa e Turchia.





Dossetti, Gui, Del Bo e… Gronchi

Durante il voto alla Camera, il blocco cattolico fu compatto, nonostante tre voti contrari (Dossetti, Gui, Del Bo), cinque astenuti e quattordici assenti, tra i quali Giovanni Gronchi, allora presidente della Camera e già sottosegretario nel I Governo Mussolini. Anche il Senato autorizzò l’ingresso dell’Italia nel Patto Atlantico. Il 4 aprile sarebbe seguita la firma a Washington.

L’Italia era una nazione sconfitta e militarmente insignificante, perciò era giustificabile l’ala protettrice di un forte alleato, ritagliandosi uno spazio ai tavoli internazionali. I finanziamenti americani e lo scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche stimolarono il tessuto industriale della Penisola, da Nord a Sud, e ci fu pure l’impatto sociale dell’iniziativa. L’Italia venne sedotta da valori di libertà, emancipazione, il sogno americano dell’uomo che si fa da sé, l’idea meritocratica che la mobilità sociale fosse possibile lavorando duramente.

Ma oggi?