Fra gli alfieri della cultura anticonformista e da oltre mezzo secolo impegnato nelle battaglie ambientaliste, Sandro Marano dice la sua su alcuni temi di attualità.

Marano, in un allarmato editoriale apparso lo scorso 1° settembre su “il Giornale”, Alessandro Sallusti inveendo contro il vertice Russia, Cina, India, Iran tenutosi a Shanghai, invita ad “Una scelta di campo per la libertà”. Premesso che escluderei un futuro scenario conflittuale fra Usa capitalista e Cina capitalcomunista, finanza, comunismo e capitalismo sono stati sempre alleati e dalla stessa parte?

“Per la verità nella storia abbiamo assistito spesso anche a guerre tra potenze capitalistiche per l’egemonia nei mercati. Le potenze capitalistiche e comuniste si allearono contro un nemico comune, ma dopo la seconda guerra mondiale si sarebbero scannate volentieri tra di loro se non ci fosse stata la deterrenza dell’atomica”.

Mi permetta di dissentire perché non credo che la deterrenza atomica abbia influito sulla “guerra fredda”. Ma qui si aprirebbe altro dibattito. Vuol vedere che in quella “scelta di campo per la libertà” decantata dal verbo liberista rientra il piano occidentale mirante a trasformare la insanguinata Gaza, in una località turistica di lusso?

“Quanto accade a Gaza è certo disumano e impietoso infierire sulla popolazione civile. Purtroppo accade in tutte le guerre ‘moderne’. Ma in che modo – mi chiedo – potrebbe funzionare la formula dei ‘due popoli due stati’, se uno dei due (la Palestina) fosse separato nella sua integrità territoriale da un altro (Israele)? Non si riproporrebbe in questo modo il focolaio di un conflitto permanente come fu per il corridoio di Danzica? Americani e inglesi sono i principali responsabili di questa tragedia. Se ci fosse stata un’Europa forte, sovrana, autorevole, senza più la Nato, avrebbe potuto proporre una cessione di Gaza ad Israele con una compensazione territoriale in favore della Cisgiordania. Solo così – e con Gerusalemme città aperta – avrebbe potuto funzionare quella formula”.

Mario Draghi che ha contribuito ad edificare l’attuale Europa comunitaria, al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione ne ha invocato un cambiamento radicale riscuotendo l’applauso della platea, cosa alquanto singolare per un movimento che si richiama alle «tre dimensioni fondamentali dell’esperienza cristiana, cultura, carità, missione».

“Su questo leader così osannato, così incensato dal tempo in cui era capo del governo fino all’odierna platea di Cl, che si segnala per il suo essere sempre ‘filogovernativa a prescindere’, condivido pienamente il giudizio critico di Thomas Fazi espresso nel suo lucido e analitico articolo intitolato: “L’ipocrisia di Mario Draghi: ha trasformato l’Europa in un vassallo degli Stati Uniti’ (in La rassegna stampa di Arianna editrice del 30/08/2025)”. L’intellettuale scrive così: ‘Le cosiddette analisi di Draghi – scrive il giornalista – di solito si riducono a poco più che affermare l’ovvio, fatti evidenti a chiunque non sia accecato dall’ideologia o da interessi personali. In breve, il plauso dice poco della brillantezza di Draghi e molto della povertà del dibattito pubblico europeo’.

Ma quel che più conta è che questo tecnocrate, questo esponente delle grandi banche non ammette di essere stato proprio lui l’artefice principale e l’esecutore del modello neoliberista di Ue. Infatti, ‘poche figure negli ultimi decenni sono state più incrollabili nel loro impegno a promuovere il neoliberismo antidemocratico’ come Mario Draghi, che peraltro ‘ha svolto un ruolo chiave nel garantire la subordinazione strutturale dell’Europa a Washington. La risposta dell’Ue alla crisi russo-ucraina ne è un buon esempio’. Al termine della sua analisi si chiede ancora: ‘come mai Draghi continua a essere lodato per aver denunciato le conseguenze di politiche errate che lui stesso ha promosso? In un mondo normale, sarebbe stato deriso dal palco e bersagliato con uova marce. Il fatto che eluda così facilmente le sue responsabilità è la più chiara espressione della natura cacistocratica (un sistema di governo in cui sono al potere le persone peggiori, meno qualificate o più corrotte, ndt) della politica dell’Ue”.

Intanto l’acqua è un bene universale che diventa sempre più costoso, mentre le riserve idriche scarseggiano e con il trascorrere del tempo la situazione potrebbe aggravarsi.

“L’acqua è il bene più prezioso e come tale va sottratta agli appetiti dei privati. Occorre fare manutenzione sugli acquedotti per evitare le cospicue perdite d’acqua ed educare la gente ad usare l’acqua del rubinetto con parsimonia, magari con filtri e piccoli depuratori casalinghi già in commercio”.

Quali le sue sensazioni, su questo “paesaggio con rovine” chiamato mondo?

“Siamo sinceramente soddisfatti della vita che conduciamo giorno per giorno senza grandi ideali, senza porci domande sul senso della nostra vita? Non ci siamo forse fidati troppo del progresso tecnologico, dell’economia, della scienza, della ragione calcolante? E l’inquinamento del pianeta, il consumo forsennato di suolo, le guerre, le crescenti masse di diseredati non mandano a carte e quarantotto la nostra ‘bella sicurezza nella scienza e nella dea ragione’ come osservava Dino Buzzati? Chi restituirà ai bambini che subiscono guerre e devastazioni ambientali il sorriso?”.

Michele Salomone Michele Salomone su Barbadillo.it