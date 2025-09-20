Nel 1926 due riviste si danno battaglia nell’ambiente culturale italiano, sono “900” e “Il selvaggio”. La prima fondata da Massimo Bontempelli e Curzio Malaparte, la seconda ideata da Angiolo Bencini, vinaio, diretta da Mino Maccari. L’oggetto della contesa è la diversa visione del moderno e della tradizione.

In “900” Bontempelli diffonde il realismo magico e ritiene la politica più importante dell’arte. Lotta contro il provincialismo e apre ad una cultura cosmopolita europea. Propugna un’arte popolare che attragga il pubblico. Il prodotto artistico, per lui, è un oggetto. Dapprima i Greci e poi il Cristianesimo hanno creato favole e miti durati secoli, adesso l’epoca venuta richiede nuove favole e miti. Inneggia a costruire la Terza Epoca dell’Umanità Occidentale.

Nel nuovo romanzo lo spazio e il tempo devono essere dimensioni oggettive e non soggettive, come nell’Ottocento. Invenzione e intreccio da poter raccontare e tradurre in altre lingue, questi i principi. La rivista è redatta anche in Francia con il titolo: “Cahiers d’Italie et de Europe.”

Per Bontempelli c’è il valore della domanda e offerta, predilige il consumo e questo a scapito di possibili capolavori psicologici, enigmatici. Grande ammirazione per De Chirico, mago moderno, capace di trasformare la realtà del giorno in un qualcosa di misterioso, per l’appunto magico. Bontempelli considera superato il contrasto tra natura e tecnica, per questo ritiene i futuristi, fissati a esorcizzare le macchine, un’appendice del romanticismo.

Uno dei Pregi di “900” è aver introdotto L’Ulysses di Joyce e c’è la contraddizione con la teoria del comprensibile e commerciale, vanta collaborazione di pittori come Picasso, Matisse e Frida Kahlo! Chiodo fisso della pubblicazione è la polemica contro la tradizione: “sciagurati quelli che si fanno accalappiare dalla tradizione paesana.” E si scaglia contro l’altra rivista, “Il Selvaggio”.

Questa promuove la cultura popolare e schernisce “900” definendola “stracittà”, accusandola di americanismo. Maccari avverte: “qui si fanno nemici, si mangia pane e cipolla e si veglia sul macigno.” Ed ecco il rumoroso evento di Malaparte che passa ai strapaesani ed attacca i novecentisti, accanto a lui Alberto Moravia. Curzio è un intellettuale anticonformista, ama i paradossi e per una provocazione riuscita è pronto a tradire anche se stesso, a danneggiarsi. Lo farà nel corso della sua vita, queste sue piaghe esistenziali ci rimandano a Pasolini. Chiassosi gli attacchi a “900” perché esterofila. “Il Selvaggio” rivendica il “genius loci”, esalta lo spirito del luogo per la storia, il paesaggio e rivendica la fedeltà ad esso. Per i paesani del Selvaggio la cultura deve affidarsi alle sue radici contadine e artigianali. Vivace la polemica nelle pagine ma l’amicizia tra Malaparte e Bontempelli maturata in una stanzuccia vicino a Piazza del Popolo condivisa negli anni della bohème romana permane, riporta Serra. Naturalmente Malaparte subì a lungo il ludibrio di essere un “voltacasacca”.

Le componenti riconoscibili dei strapaesani: il ruralismo cattolico e l’impegno ad una rivoluzione antiborghese. E dalle invettive emerge lo spirito anarchico populista.

Malaparte conduce una rivolta popolare contro il moderno ed esalta l’Italia barbara. Spiega i nuovi barbari: “Non credono alla libertà, ma non soffrono la schiavitù”. Con loro auspica una seconda ondata rivoluzionaria. E minaccia: “Chi ha tradito pagherà.” C’è stata una rivoluzione e adesso ne temono l’imborghesimento. Maccari scrive: ”I re magi finiranno nella mangiatoia.” Con il rincalzo di Leo Longanesi rampogna quelli saliti al governo che mettono su pancia.

Tra “900” e “Il Selvaggio” chi raccolse la vittoria? Nessuno in quanto furono fagocitate dalla cultura in movimento, in evoluzione. La prima a cedere nel 1929 fu “900” e Malaparte stese l’epitaffio: “Mio padre Malaparte non potendo digerire mia madre Bontempelli, si sfogò mangiando il figlio.“ Moravia pubblica “Gli indifferenti” genuina testimonianza di un realismo la cui nascita sarà plagiata in futuro. Nel febbraio di quell’anno Giovanni Agnelli convoca Malaparte a Torino e gli affida “La Stampa”.

“900” e “Il Selvaggio”, il loro fu un dibattito importante per la valenza dei partecipanti e contribuì a formare il panorama letterario, intellettuale del Ventennio e non solo. L’intuizione di amalgamare la realtà con la fantasia di Bontempelli è sfociata nel realismo magico latino americano, si ritrova tuttora nella letteratura fantastica. I libri di Malaparte sono ordigni bellici con la carica esplosiva ancora attiva a colpire il lettore incauto. Alcuni titoli: Viva Caporetto!, Kaputt, La pelle, Tecnica del colpo di Stato… È riuscito a far litigare e convivere la politica con l’arte.

Dell’antica rissosa disputa c’è l’eco nell’odierna difesa del “made in Italy” e le riserve critiche sull’esagerato globalismo.

Gianfranco Andorno Gianfranco Andorno su Barbadillo.it