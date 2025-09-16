Robert Redford, morto oggi a 89 anni, è stato un nome importante di quella generazione di attori, sceneggiatori, registi e produttori, meglio nota come New Hollywood, che si è formata tra gli anni 60 e gli anni 70 del 9oo. Attore in popolari serie televisive (Ai confini della realtà e Alfred Hitchcock presenta), Redford interpreta i suoi primi ruoli di rilievo a fianco di divi consolidati come Nathalie Wood (Lo strano mondo di Daisy Clover, 1965, Robert Mulligan) e Marlon Brando (La caccia, 1966, Arthur Penn).

Fedele ai registi

Nel periodo di maggior successo, l’attore stringe sodalizi duraturi con una serie di bravi registi. Le sue migliori interpretazioni portano la firma di Sydney Pollack (il western filoindiano Corvo rosso non avrai il mio scalpo!, 1972, la storia d’amore dai risvolti politico-sociali Come eravamo, 1973, lo spionistico anti Cia I tre giorni del Condor, 1975, il biografico La mia Africa, 1985, e lo storico-drammatico Havana, 1990), George Roy Hill (il western Butch Cassidy, 1969, e la commedia La stangata, 1983, ambedue in coppia con Paul Newman) e Michael Ritchie (l’avventuroso sciistico Gli spericolati, 1969, Il candidato, 1972, e Il temerario, 1975, due opere che demistificano, in senso stretto e in senso lato, la politica americana).

La faccia tormentata dell’America

Redford è altresì molto efficace nei panni del tormentato miliardario di Il grande Gatsby (1974, Jack Clayton, ispirato al famoso romanzo di Francis Scott Fitzgerald), del giornalista Bob Woodward in Tutti gli uomini del presidente (1976, Alan J. Pakula, che ricostruisce la storia dello scandalo Watergate) e del miliardario rovinafamiglie in Proposta indecente (Adrian Lyne, 1993).

Oscar, scuola e festival

L’attore ha inoltre diretto nove film, il primo dei quali, Gente comune (1980), premiato con l’Oscar per la miglior regìa. Nel 2002 ha ricevuto un ulteriore Oscar, in questo caso alla carriera, e nel 2010 la Legion d’Onore della Repubblica Francese. Attivo anche nel campo della produzione, Redford nel 1981 ha fondato insieme a Sydney Pollack la scuola cinematografica Sundance Institute (Sundance Kid è il nome del personaggio da lui interpretato in Butch Cassidy), da cui in seguito è nato il Sundance Film Festival.

L’eredità di Redford

Divo della New Hollywood, Robert Redford lascia in eredità ai posteri una nutrita serie di film che raccontano la società americana e le sue ambiguità forse meglio dei libri di storia.

Franco Grattarola Franco Grattarola su Barbadillo.it