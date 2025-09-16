Claudio Risi (1948-2020), figlio maggiore del celebre Dino, ha esordito nella regìa nel 1984, dopo una lunga gavetta come aiuto e collaboratore del padre. In film e serie televisive ha raccontato, con passione e originalità, l’estate come stagione degli amori e preludio all’età adulta.

Windsurf – Il vento nelle mani (1984), la sua opera prima, è infatti una storia di amore e mare girata al Circeo. Il giovane Pierre (Pierre Cosso, all’epoca reduce dal grande successo di Il tempo delle mele 2 di Claude Pinoteau) si innamora della bella teutonica Minou (Lara Nakszyński) e aiuta lo zio Lupo (Philippe Leroy) a riprendersi la barca persa a carte, trionfando in una gara di windsurf. Del film esiste anche una versione lunga televisiva successivamente trasmessa dalla rete Italia 1.

L’Italia di 10 stagioni calde

Le estati dal 1968 al 1978 sono invece al centro di Yesterday – Vacanze al mare (1985), serie tv in due puntate, destinata sempre a Italia 1, che Risi dirige sotto l’egida produttiva di Reteitalia (la prima società di Silvio Berlusconi a operare in campo cinetelevisivo) e Claudio Bonivento.

Commedia dai risvolti drammatici, la serie mette in scena vicissitudini sentimentali e umane di un gruppo di amici, tra i quali si distinguono Mauro Di Francesco, Massimo Ciavarro, Francesco Salvi, Eliana Miglio, Giorgia Florio, Marina Viro, Eleonora Giorgi e Jerry Calà, sullo sfondo di anni cruciali per la Storia d’Italia.

Sebbene Yesterday sia in genere classificata come un clone dei due Sapore di mare, da cui peraltro mutua una parte del cast, in realtà la serie si ispira, soprattutto per l’amarezza di fondo, a film paterni: Il sorpasso (1962) e L’ombrellone (1965).

A un lustro dalla morte di Claudio Risi, questa estate la rete Cine 34 ha trasmesso a sorpresa, nel cuore della notte, per la gioia di fan e insonni cronici, la sua serie cult I ragazzi della 3ª C (1987-1989). Una maniera singolare ma efficace per ricordare un bravo regista e le sue agrodolci estati.

Franco Grattarola Franco Grattarola su Barbadillo.it