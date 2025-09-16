E’ ora (sperando sia ancora possibile, malgrado i comportamenti non certamente pacifici) che l’Italia, quanto al conflitto in atto in Europa (e non solo), proclami la propria neutralità.

Senza se e senza ma, come certamente vuole la grande maggioranza dei cittadini, andando contro i politici in larga misura “sine baculus”.

La procedura prevista per uscire dalla Nato – la prima cosa da fare – è tale per cui occorre lasciar trascorrere un anno dopo la decisione. Bisogna partire subito, attivandosi in tale direzione.

Quanto all’Ue (frutto della Storia, e non come gli Stati Uniti d’America, della Filosofia, secondo Margaret Thatcher, e – alla stregua di quanto da sempre sostengo – “indebita estensione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio”), essa vuole un riarmo costosissimo, impossibile nei tempi brevi in caso di necessità invece richiesti: una indicativa sciocchezza.

La Gran Bretagna ha precorso il cammino che l’ha portata ad uscirne. Seguiamolo!