Il Ministro Valditara firma ad avvio di anno scolastico 2025-’26 la riforma dell’Esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del voto di condotta e una circolare sull’uso del cellulare. Nostalgia del passato o risposte inadeguate ai problemi della scuola?

Entrambi fosse solo per lo stato precario in cui si trova il sistema scolastico soffocato dalla burocrazia, dalla bulimia progettuale, dall’emergenza educativa familiare, dai bassi stipendi dei docenti, dalla totale e preoccupante discrasia tra contenuti e contesto. La scuola più che di pannicelli caldi avrebbe bisogno di una soluzione radicale che metta in discussione le riforme maldestre che in modalità random si sono accatastate dalla scuola impresa di Luigi Berlinguer in poi. Radicalità che nemmeno il ministro Valditara vuole affrontare, visto che i suoi interventi, al di là del merito (e qualcuno c’è come portare al centro la valutazione del consiglio di classe o la distinzione di percorso tra l’istruzione tecnica e quella liceale), mancano di una visione unitaria del problema e del metodo. Un maturando si rifiuta di svolgere il colloquio? Allora il colloquio sarà obbligatorio. Pedagogisti, filosofi, sociologi ecc. gridano all’allarme sulla dipendenza degli studenti dallo scrolling? Allora, niente cellulari in classe. Gli alunni non riconoscono l’autorità del sistema scolastico? Allora, facciano un esamino di educazione civica. L’Esame di Stato non aggiunge nulla alla preparazione dello studente, nonostante la pluridisciplinarietà (bella parola: lunga, composta, vanesia) dei documenti sottoposti allo studente? Allora eliminiamo il documento e facciamo un colloquio quadridisciplinare. Pluri sarebbe stato troppo, ne va dell’ansia dello studente, e non sia mai. Anche se a diciotto anni, lo studente potrebbe avere la maturità di affrontare un esame pluri.

La maturità è il centro della riforma più importante varata dal Ministero con il Come si legge nel D.L. “Con questo decreto l’Esame di Stato torna a essere Esame di Maturità, con l’obiettivo di valutare la crescita complessiva dello studente, il suo grado di autonomia e responsabilità. […]si porteranno invece all’orale quattro materie caratterizzanti all’insegna di maggiore serietà e serenità. La Maturità entra così in quel percorso riformatore che abbiamo avviato sin dall’inizio del nostro mandato ridando centralità alla persona dello studente”. In punta di lessico non è che cambi molto. Correva il 1923 e Giovanni Gentile introduceva l’Esame di Maturità, che subisce piccole variazioni fino al 1969 quando il ministro Fiorentino Sullo stabilisce l’esame più longevo della storia svolto dai nonni e da molti docenti dei ragazzi di oggi. Insomma, l’esame svolto dalle generazioni X e Y, perché già nel 1997 si cambia il nome in Esame di Stato e nel 1999 le riforme Berlinguer, Moratti, Fedeli aprono le danze di tesine, quizzoni, prove Invalsi, senza contare l’esame nel periodo del Covid.

Sfugge la portata rivoluzionaria dei quattro commissari invece di sei eccetto il risparmio per lo Stato. Sfugge, pure, se basti la scomparsa del documento a togliere agli studenti la fifa nella notte prima degli esami. In ogni caso loro hanno imparato già come esorcizzarla con una sfilza di hashtag, tiktok ed eventi Instagram sulle note della canzone di Antonello Venditti: gli studenti da Nord a Sud trascorrono la vigilia tra canti e balli e non tra sudate carte. Per dire la maturità. Ma va bene così. In fondo gli anni del liceo sono indimenticabili per momenti come questi. Va da sé che mentre i ragazzi cantano, gli adulti potrebbero eliminare questo rito di passaggio che a ogni riforma si rende sempre più stanco, dispendioso e inutile. Compreso l’ennesimo battesimo della scuola-lavoro, già Alternanza Scuola Lavoro, già PCTO (non si scioglie l’acronimo per dispetto). Compresa la prevista bizzarra formazione dei commissari: ma non sono docenti che devono fare un colloquio sulla propria disciplina? Magari sarà un corso per rendere i commissari meno ansiogeni, pronti a infilare una penna rossa tra i capelli.

A proposito di restaurazione, termine con cui viene tacciata l’azione del ministro anche sul rigore in merito al voto di condotta (5 uguale bocciatura, 6 uguale azioni di cittadinanza solidale) e sul divieto degli smartphone in classe (ogni istituto deve fare da sé con la gran confusione che ne deriva: ogni scuola faccia da sé non è una direttiva di efficacia a lungo termine), quello che sembra cascare sulla scuola è una deriva ambiziosamente deamicisiana. Rigore civico e dedizione. A fronte di una società che si trasforma velocemente, la scuola riapre il libro “Cuore” come se l’antidoto all’odio fosse un cellulare in meno, qualche materia in meno e un po’ di educazione civica in più, per la quale non si è pensato nemmeno a un docente ad hoc, ma la disciplina resta un puzzle di cognizioni, di metodi, di valutazioni.

Ma quanto ci siamo annoiati con il libro “Cuore” di Edmondo De Amicis? Scagli la pietra chi l’ha fatto. La palingenesi morale del post Risorgimento prevedeva patriottismo strappalacrime, abnegazione familiare, amicalismo edificante, ubbidienza a maestre dalla penna rossa e allo sfigato Pierboni, manicheismo fanatico. Messo nel contesto dove è giusto stia, il libro di De Amicis è il termometro di un idealismo risorgimentale accecato dall’abbaglio (come il titolo del bel film di Roberto Andò) dell’Unità chiaro sin dall’impresa dei Mille. Va da sé che “Cuore”, che già dal titolo si autospoilerava, è un capolavoro di pedagogia atto a creare buoni italiani. Insomma abbasso Franti, viva Garrone. Finché Umberto Eco scrisse il bellissimo Elogio di Franti, eroico “maieuta di una diversa società possibile”, nessuno avrebbe osato dire che Pinocchio e il suo amico Lucignolo in fondo avevano fatto bene a marinare o bigiare o far sega o caliare o scavallare la scuola. Almeno, potevano dire di essersi fatti quattro risate e di aver comunque capito la lezione. Meglio tardi che mai, incoscienti da piccoli e saggi da adulti.

L’abbecedario venduto per andare al Paese dei Balocchi è la metafora con cui ogni provvedimento dovrebbe fare i conti. Ovvero riuscire a insinuarsi tra la scapestratezza e la ribellione. I ragazzi che hanno rifiutato il colloquio non sono i Che Guevara dei banchi di scuola, forse solo giovani Holden Caulfield con la paura di crescere. Il loro disagio non sarà scalfito da un lavoro socialmente utile, ma dalla mentalità al lavoro socialmente utile, che solo un maggior spessore culturale può aiutare ad avere. Non sarà un esame a certificarlo, né qualche ora di cellulare in meno, bensì una scuola che possa essere riconoscibile fuori dalla scuola, che insegni ad orientarsi nel contesto senza salvagenti o falsi aiutini o deboli provvedimenti. Mentre manca il principe dei provvedimenti: la revisione dei programmi disciplinari, che darebbe senso e direzione a tutte le riforme. Evitando quel sentore di ritorno al passato che farebbe male al povero Enrico Bottini, oggi destinato a essere bullizzato.

Daniela Sessa Daniela Sessa su Barbadillo.it