Mike Flanagan e Stephen King lavorano bene insieme. The Life of Chuck – presentato al Toronto Film Festival del 2024 – passa dal racconto all’apparenza semplice e dai toni cupi a un’esperienza profondamente emotiva, fondendo elementi drammatici, musicali e soprannaturali.

Invece di affidarsi all’atmosfera macabra tipica delle storie di King, Flanagan – anche sceneggiatore del film – trasforma tutto in una riflessione sulla vita, sulla morte e sul valore dei piccoli momenti. Un apologo coinvolgente, che fa affiorare spleen e ricordi, e che rimanda a Il curioso caso di Benjamin Button di David Fincher (2008), tratto da un racconto di Francis Scott Fitzgerald, oltre che a Ti presento Joe Black di Martin Brest (1998), rifacimento de La morte in vacanza di Mitchell Leisen (1934), ispirato dalla commedia di Alberto Casella.

La trama

The Life of Chuck narra un uomo qualunque in tre atti. Fedele al racconto originale, parte dal finale. Così offre una diversa percezione del tempo, trasformando l’ignoto nel motore della trama e la visione del film in un’esperienza ipnotizzante. In una scena con Chuck adolescente, si coglie il senso della citazione: “Sono vasto, contengo moltitudini”, tratta da Canto di me stesso di Walt Whitman.

Invece di aspettare il colpo di scena, assistiamo all’inevitabilità della fine e alla bellezza di aggrapparsi ai momenti che contano. A tenere insieme il tutto è Tom Hiddleston, protagonista come Chuck adulto, capace di affascinare anche in silenzio.

Messo all’inizio, il finale diventa avvincente; il secondo atto assume un tono intimo e riflessivo: mostra Chuck adulto, nella vita quotidiana. Quando Chuck balla, evocando l’infanzia, appare la sensibilità di Flanagan nel catturare la semplicità. E alla fine, cioè al “primo atto” – conclusione cronologica della trama – la narrazione diviene spiegazione.

Una pellicola che resta nella memoria

Chuck bambino (Benjamin Pajak) è raccontato con affetto, ma anche con un tocco che rompe l’incanto. Tutto deve essere giustificato. Voler chiudere i conti in sospeso fa proporre risposte che sarebbero più efficaci se fossero solo suggerite. E’ la contraddizione di Life of Chuck, che non è un film perfetto, ma rimane nella memoria. Flanagan rompe le aspettative e offre un esercizio di contemplazione su ciò che rende la vita degna di essere vissuta.

The Life of Chuck di Mike Flanagan, con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Mark Hamill, Benjamin Pajak, 151′. Nelle sale dal 18 settembre