Cinquant’anni prima, nel 1913, Auguste Mature aveva lasciato la sua Alvernia per trasferirsi a Parigi dove aveva rilevato un vecchio bistrot in rue de la Grande Truanderie, trasformandolo in un ristorante amato da gente di vari strati sociali: dai lavoratori del mercato generale, le celebri Halles, “il ventre di Parigi”, come lo definiva Emile Zola, all’alta borghesia, a ministri, turisti di passaggio. Auguste proveniva da una famiglia modesta, suo padre era un contadino e aveva vissuto l’infanzia e la giovinezza in un’angusta casa a due passi da una zona frequentata da prostitute. Una sera, dopo essersi intrattenuto con un cliente, d’un tratto Auguste fu colto da un malore. Il figlio Antoine, che lavorava con lui e con il tempo era divenuto socio, lo trasportò, con un cameriere, al piano di sopra, nella camera da letto. Auguste, colpito da un ictus morì dopo poco. Ecco che comincia a rivelarsi la dinamica del romanzo, che riguarda i tre figli di Auguste, tanto diversi fra loro e con atteggiamenti condizionati dalle mogli e fidanzate. Il maggiore, Ferdinand, si vergognava del mestiere del padre e diventò giudice istruttore e vittima di una moglie acida e avida; poi Antoine, da sempre nel ristorante con il padre sino a diventare il suo alter ego e socio, anche se i documenti che provavano la comproprietà non c’erano e il terzo, Bernard, abbrutito dall’alcol, viveva di espedienti. La madre, malata e allettata, non riconosceva nessuno. Le cognate interferivano pesantemente nella faccenda dell’eredità visto che da qualche parte c’erano i soldi del padre Auguste. I soldi, ecco l’elemento che scatena i bassi voleri ma che rivela anche la pasta di cui sono realmene fatte le persone. Non fanno eccezione i tre fratelli e le rispettive mogli. Ferdinand viveva in periferia e un po’ di soldi dei tanti del padre sarebbe stato una bella novità.

Fra i tre fratelli emersero gelosie, invidie, rivalità nascoste. Mentre gli uomini dell’agenzia funebre allestivano la camera ardente i tre si scontrarono senza mezzi termini. Persone dello stesso sangue, nate nella stessa casa, vissute per anni insieme, che dormivano nello stesso grande letto, possono divenire, senza alcun scrupolo, nemici e odiarsi? Di fatto i tre fratelli, pur avendo ricevuto la stessa educazione, mostrarono caratteri e atteggiamenti diversi, volendo solo spartirsi i soldi, andar via con la propria parte di “malloppo”.

Tre fratelli che si comportavano come sconosciuti pronti a divenire nemici per i propri interessi. Ma fra loro si acuirono piuttosto i sospetti, si alternavano visioni differenti della realtà, supposizioni strane, minacce appena velate. Ferdinand e Bernard trovarono una cassaforte e una chiave. Antoine era disgustato da questi atteggiamenti. Fosse stato per lui, si sarebe messo solo a piangere la scomparsa di Auguste; per lui il padre non era soltanto morto ma non esisteva più, non c’era più.

Questo romanzo “duro” di Georges Simenon, del 1966, è un libro crudo, incentrato sull’abbrutimento di tre fratelli come dramma famigliare. Uomini senza coscienza, votati solo ai soldi, e lo scrittore belga offre uno spaccato dei loro caratteri davvero ricco ed aderente a chi ha una visione materialista. Due fratelli che si dimostrano beceri e l’altro ingenuo in una storia che si snoda nel centro della Parigi anni Sessanta del Novecento.

Georges Simenon, La morte di Auguste, Adelphi ed., (trad. di Laura Frausin Guarino), pagg. 157, euro 18,00.

Manlio Triggiani Manlio Triggiani su Barbadillo.it