Raymond Humbert (1932-1990) è pittore legato alla calligrafia. Denis, Vallotton, Bonnard, Utamaro e Hokusai (Humbert viaggiò in Giappone) ne influenzano segno, gestualità e ”paesaggi”. Benché presente in musei e collezioni, la sua opera è poco nota anche nella Francia d’origine.

Nel 1958 Humbert, vinto per la seconda volta il Grand Prix de Rome, è “residente” dell’Académie de France a Villa Medici, quando a dirigerla è Balthus. Nelle sue composizioni capita a Humbert di riutilizzare oggetti popolari in accumuli di carattere espressionista. “Ha messo l’arte popolare sullo stesso piano dell’arte alta”, secondo Marie-José Drogou, sua collega insegnante a Auxerre.

Buon senso dell’uomo semplice

Oltre all’attività di artista e insegnante nelle scuole di Belle arti a Auxerre e Orléans, coadiuvato dalla famiglia, Humbert dà vita in Borgogna, a Laduz, al Museo delle Arti Popolari, cominciato coi materiali raccolti con la moglie, visitando mercati, vecchie botteghe e rigattieri. Uomo di cultura e ribelle, “aveva riscoperto l’ingenuità e il buon senso dell’uomo semplice”, come è stato scritto in occasione di una sua mostra.

Scomparsa della vita rurale

“Simbolismo”, “arte” e “popolare” sono termini solitamente non abbinati, esordisce Humbert in uno dei volumi dedicati all’arte popolare (quello sul simbolismo, appunto), dove cerca di riscoprire valori perduti e significati nascosti in un’arte che attinge tanto alla tradizione orale, quanto a quella manuale.

“I rapporti degli uomini tra loro e con la natura un tempo erano diversi. Ne derivavano una filosofia e una religione. In 30 anni abbiamo assistito alla scomparsa di testimonianze tangibili della vita rurale, di una cultura artistica contadina e artigianale, di emozione e di poesia. Mia moglie Jacqueline ed io ci siamo chinati per raccoglierne le briciole sparse, per salvarle, per studiarle e per trasmetterle”.

Incontro di santità e formaggio

Le tante opere riprodotte nel volume Simboli e arti popolari (pp. 112, Edizioni Ghibli, euro 14) sono nelle raccolte del Museo. Ma questo non è l’unico volume di Humbert sul tema. Ne ha curato altri, che spaziano dai giocattoli alla marineria popolare, alle marionette, alle immagini delle confezioni di Camembert.

In quest’ultimo libro, l’autore osserva che “la religione, ma soprattutto i segni esteriori della devozione, sono intimamente legati alla vita. È dunque logico che l’odore di santità e di formaggio possano incontrarsi. Tanto più che tanti monaci si sono dati a fabbricarlo”.