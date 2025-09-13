Per gli italiani di ogni orientamento, dubitare di Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese dal maggio 2017, rieletto nel 2022, non è difficile. Egli li urta con la spocchia da primo della classe, con l’atteggiarsi a porfirogenito, battezzato nelle sacrali acque di una superstite e immaginaria grandeur; il suo erigersi a guida etica dell’Europa, l’insistenza nello sfruttare a proprio vantaggio la crisi ucraina col velleitario circolo dei “volenterosi’ ecc.

Politico “tutti frutti”

2017. Macron è descritto come socio-liberale o sostenitore del modello neoliberista. Durante la sua permanenza nel Partito socialista, ha del resto sostenuto l’ala centrista, associata alle politiche della “terza via” avanzate da Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder. In campo economico Macron, oltre che per il libero mercato, è per la riduzione del disavanzo pubblico e si definisce, in un’intervista, “né di destra né di sinistra”, e promuove una generica “solidarietà collettiva”. A fine 2016, quando pubblica in Francia Révolution (trad. it., La Nave di Teseo, 2017), si presenta come “liberale”, asserendo che “il vero divario è tra progressisti e conservatori”. Quando, infine, lancia la candidatura da indipendente, Macron è etichettato, alquanto impropriamente, come “populista” da alcuni osservatori.

2023. Macron approva la riforma che alza l’età pensionabile dei lavoratori da 62 a 64 anni, mentre il suo indice di popolarità da presidente è solo del 22% e milioni di persone manifestano contro tale legge. Macron finisce per identificarsi proprio con l’establishment finanziario (internazionale) che aveva rigettato a parole.

2025. Il debito pubblico francese ammonta a 3,8 miliardi di dollari, cioè il 114% del Pil. Il deficit di bilancio nel 2024 è del 5,8% del Pil e quest’anno si avvicinerà a tale percentuale. La popolazione invecchia, si devono pagare più pensioni e molti nuovi pensionati (soprattutto immigrati) sono tali senza aver contribuito alla previdenza sociale. Come altrove, del resto.

Estremo centro vs. estrema destra

Le elezioni presidenziali in Francia del 2022 s’erano tenute il 10 e 24 aprile. Al primo turno, il presidente uscente Macron aveva il 27,85% dei voti, a fronte del 23,15% di Marine Le Pen (Rn); al terzo posto Jean-Luc Mélenchon, di sinistra (Lfi), col 21,95%, seguito da Éric Zemmour, di destra (Reconquête) al 7,07%. Il secondo turno aveva visto la vittoria di Macron (58,54%) contro Marine Le Pen (41,46%).

Nelle presidenziali del 2017, al primo turno, Macron aveva avuto il 24,01% e Marine Le Pen il 21,30%, mentre Mélenchon era quarto col 19,58% (terzo era il gollista François Fillon col 20,01%); al ballottaggio, Macron aveva il 66,10% contro il 33,90% della Le Pen.

Alle elezioni europee del giugno 2024 Marine Le Pen vince con ampio margine, attraverso la candidatura del giovane Jordan Bardella. Come Pedro Sánchez in Spagna l’anno precedente, Macron convoca nuove elezioni politiche, con un appello al fronte comune contro l’estrema destra della Le Pen. Non ha un gran successo: la destra classica dei Républicains, partito che fu di Charles de Gaulle, implode, diviso tra i disponibili a un’alleanza con Marine ed i contrari. Il Parlamento si polverizza in 12 partiti.

Il tallone di Marine Le Pen

Anche in Francia la magistratura si attiva per sostenere il Presidente contro la destra. Nel novembre 2024, la Procura di Parigi chiede, infatti, per Marine Le Pen la condanna a 5 anni, di cui 2 di carcere, per appropriazione indebita di fondi del Parlamento europeo, riguardanti il periodo dal 2004 al 2016. Il 31 marzo 2025 lei è condannata dal Tribunale di Parigi a 4 anni di reclusione, di cui due agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, a una multa di 100 mila euro e a 5 anni di ineleggibilità.

La popolarità del Presidente però va egualmente scemando inesorabilmente. E ora debutta un nuovo governo, affidato a Sébastien Lecornu, un bon petit soldat di Macron, 39 anni, finora Ministro della Difesa, proveniente dalla destra moderata dei Républicains postgaullisti. Espulso nel 2017, Lecornu si unisce a “En marche!”, la formazione di Macron. Martedì scorso, subito dopo la sfiducia a Bayrou, l’Eliseo annuncia, tra la sorpresa generale, la sua designazione quale primo ministro.

La piazza sta insorgendo

Il debutto di Le Cornu coincide con la giornata di proteste nelle strade e piazze di tutta la nazione, contraria alle misure di austerità che hanno provocato la caduta del predecessore. E’ definito un “politico discreto”, quasi sconosciuto ai francesi, con poco carisma. Il suo profilo classico e devoto al Presidente già gli assegna il ruolo di “clone di Macron”, inefficace per ottenere un ampio appoggio parlamentare. Macron gioca in difesa, cercando di arrivare, di riffa o di raffa, al 2027.

Il malessere sociale generalizzato provoca proteste crescenti in un Paese peraltro riottoso. La Francia si trova in un’instabilità politica difficile da sostenere a lungo. La vita media di un Primo Ministro si misura in mesi. In ordine temporale inverso: 9 per François Bayrou, 3 per Michel Barnier, 7 per Gabriel Attal, 20 per Élisabeth Borne. Se Macron appare in stato preagonico, ci si chiede se Lecornu potrà a disfare i bagagli nel nuovo ufficio all’Hôtel de Matignon.