Luogo più iconico non si poteva trovare. Davanti a un pubblico adorante, come si vede fin dalle prime immagini di David Gilmour. Live at Circo Massimo. Roma, al cinema dal 17 al 24 settembre. Infatti, se dici Colosseo, puoi avere dei flash back cinematografici, immaginando un teatro colmo di persone sulle gradinate per assistere a duelli tra gladiatori, lotte di bestie feroci, cerimonie religiose sacre e mortali corse di quadrighe, presenti nelle pellicole in costume. Ma puoi anche avere ricordi meno classici, tornando con la mente al film di Adrian Maben Pink Floyd at Pompei (1972/1974), documentario registrato in parte dal vivo sul gruppo inglese e girato in soli 4 giorni nel teatro romano, senza pubblico, della cittadina campana.

Luck and Strange

Così, a 53 anni da quel concerto, giovani e vecchi fan hanno affollato le sei date italiane, tutte esaurite, del tour mondiale Luck and Strange – serie di esibizioni che promuovono il disco omonimo del chitarrista inglese, uscito a settembre 2024 – per tributare onore e gloria a uno splendido 78enne, che, sul prestigioso palco romano, celebra se stesso e il suo lavoro (non solo quello di solista), onora il passato e la sua indipendenza di artista. Ciò davanti a un pubblico composto principalmente da fan cresciuti con la sua musica, dove i volti più giovani sono accompagnati da qualcuno col doppio dei loro anni.

Print the Legend

Una volta smorzati i boati iniziali di riconoscimento, l’accoglienza è riverente, cori a parte per alcuni classici. E così ha inizio una carrellata che passa dai lavori solisti più recenti ai classici dei Pink Floyd, in un continuo gioco di rimandi e citazioni che solo i fan incalliti avvertono. La storia, come ha spesso rimarcato Gilmour, di “un ragazzo fortunato, arrivato al momento giusto” e con “tanta, troppa voglia di suonare della bella musica”. Liquida, secondo la definizione di esperti del settore. Meglio una fucking legend (una incredibile, fottuta leggenda), come tiene a precisare, con ironia, lo stesso Gilmour.

E così, con la giusta rilassatezza, mette insieme 5 A.M. (da Rattle that Lock, 2015) e Black Cat (Luck and Strange) e poi assesta la botta di giusta melanconia con la cinquina comprendente Breathe (In the Air), Time, Breathe (Reprise) e The Great Gig in the Sky da Dark Side of the Moon – capolavoro del gruppo uscito nel 1973 – intervallato, quest’ultimo brano, da un ultra-classico, come Fat Old Sun invece, tratto da Meddle (1971), elegante e suadente elegia all’infanzia e alla rilassata vita nella campagna inglese, una delle prime canzoni scritte da David. Classici omaggiati da delicate ovazioni a cui si aggiunge Confortably Numb, da The Wall (1979), capolavoro del quartetto inglese su incomunicabilità, disagio sociale, richiudersi in se stessi, disastri causati da un’educazione oppressiva ed eccessiva pressione del mondo dello spettacolo.

Un affare di famiglia

Non, quindi, una festa rock sudata e sguaiata, ma una serata tranquilla, educata e seduta, con David, la band e la sua famiglia. Perché, come nel disco Luck and Strange, anche il tour è un affare di famiglia: la moglie Polly Samson ha fornito testi, foto e supporto, mentre la figlia Romany si esibisce col padre – questa volta non c’è Gabriel, presente invece nel concerto a Brighton – sul palco insieme agli altri musicisti. Tutto con perfetto aplomb molto british, professionale, da classico liberale inglese quale David si definisce. In netto contrasto con l’ex amico Roger Waters, invece su posizioni più anarchiche e velleitarie che hanno portato spesso i due a scontrarsi.

Ad esempio, nel 2023 Gilmour e la moglie Polly lanciarono un’infuocata accusa di antisemitismo nei confronti di Roger Waters. “Sei davvero antisemita fino al midollo. Sei (…) un bugiardo, un ladro, un ipocrita, un evasore fiscale, un misogino, un malato d’invidia e un megalomane. Basta con le tue sciocchezze”. Gilmour ha proseguito scrivendo: “Ogni parola precedentemente scritta è assolutamente vera”. Per poi rincarare, sottolineando il disappunto per altre dichiarazioni dell’ex sodale: “Tendiamo a stare stare alla larga da persone che sostengono attivamente dittatori genocidi e autocratici come Putin”. Insomma non l’hanno certo toccata piano.

David Gilmour Live al Circo Massimo. Roma, di Gavin Elder, con David Gilmour. Nelle sale dal 17 al 24 settembre