Marco Scatarzi, editore di Passaggio al Bosco, tra le vostre pubblicazioni di settembre c’è il saggio sulla “Remigrazione” di Martin Sellner. L’analisi del fenomeno è al centro della ricerca politica dell’area identitaria. Cosa aggiunge questo studio?

“Si tratta del testo che ha introdotto il concetto della Remigrazione – già presente nella propaganda del mondo identitario e oggi rilanciato in grande stile – nel dibattito collettivo internazionale: un lavoro che si pone nei termini della proposta politica, più che del contributo saggistico. Un’analisi molto seria e dettagliata, tarata sul mondo tedesco, che non manca di offrire spunti operativi e soluzioni pratiche, anche attraverso un serrato studio del Diritto. È a causa di questa sua “messa a terra”, del resto, che in Germania ha incontrato delle forti resistenze da parte dell’estabilishment globalista, giungendo a far dichiarare “non gradito” lo stesso Sellner. Anche in Italia, non a caso, il Remigration Summit ha suscitato l’ira di quel mondo progressista che – pur non avendo letto una sola pagina del testo – ne ha intuito la portata: un piano di Remigrazione studiato nei minimi dettagli – che non viola i diritti di nessuno e che si propone di restituire agli europei il loro contesto etno-culturale di origine e di riferimento – dà fastidio agli sfruttatori di esseri umani e ai loro tirapiedi multiculturalisti. Bollare l’opera di Sellner come un prodotto “xenofobo, razzista e suprematista” – come è stato fatto da molti giornalisti – è comunque una follia totale: una rapida lettura del testo, infatti, smentirebbe queste accuse in pochi istanti”.

Cosa emerge dal contesto europeo con una serie di proteste legate a questioni etniche nelle periferie non solo della Francia, ma ora anche di Eire e Gran Bretagna?

“Emerge ciò che sosteniamo da decenni, con largo anticipo e con evidente lucidità: il fallimento totale della società multietnica. I deliri del mondo woke – solitamente fondati su quella doppiezza marxista secondo la quale si afferma sempre il contrario del vero e si proiettano sul nemico i propri guasti – hanno imposto senza vergogna la cosiddetta “Critical race theory”, che afferma la presenza di un “privilegio bianco” strutturale nelle società occidentali: una baggianata smentita dai fatti, che però ha svolto il ruolo di cortina fumogena rispetto alle mille contraddizioni della “società aperta”. L’unico elemento strutturale, infatti, è il caos dei modelli multiculturali: laddove si manifestano, questi producono una moltiplicazione delle tensioni etniche, dell’odio razziale, delle ghettizzazioni forzate e delle violenze diffuse. I recenti tumulti, dunque, sono la risultante di questo stesso difetto strutturale: pensare di costruire un “mondo nuovo” sulla scorta di una ingegneria sociale posticcia e forzata non è un’operazione umanitaria, ma un crimine contro le identità. Tutte, nessuna esclusa”.

C’è un dibattito aperto nell’area identitaria…

“Se n’è discusso anche nella festa di Casapound. Il nocciolo della questione: stiamo attraversando un tornante decisivo per le sorti del continente europeo, oggi afflitto da un’immigrazione di popolamento che altera il rapporto tra il nostro Ethnos e le nostre Polis, sovvertendo i nostri equilibri sociali, portando il caos nelle nostre strade ed annegando la nostra identità millenaria nella palude di un multiculturalismo utopistico e ghettizzante. La Remigrazione, oggi, rappresenta molto più una proposta di legge o di una parola d’ordine: essa ci rammenta la necessità di riaffermare quel nesso di Civiltà che ci connette ai nostri antenati e che ci proietta in avanti. Un nesso che ci impone di agire, qui ed ora: per custodire e trasmettere lo spazio sacro delle nostre Patrie carnali; per rifiutare ogni fatalismo e ogni senso di colpa; per risvegliare le coscienze dei nostri connazionali in letargo; per rinsaldare i nostri legami comunitari; per riconnetterci ai nostri simboli ancestrali; per incarnare i nostri miti perenni; per ribadire la fierezza dei popoli radicati. Compiendo il suo rito sacrificale, Dominique Venner ci ha esortati a non abbassare le braccia, invitandoci a ribellarci contro il crimine che mira a sostituirci. Comunque vada, quel testimone è stato raccolto. Sulle nostre spalle, dunque, grava il peso di un compito epocale: perpetuare la nostra stirpe e tornare nella storia. Ciò che per molti può rappresentare un retorico canto del cigno, per noi assume le sembianze della Riconquista”.

Le politiche del governo Meloni sull’immigrazione hanno trovato sintonie inaspettate anche con quelle dei laburisti inglesi…

“Che vi sia un generale riposizionamento nei riguardi dell’immigrazione clandestina, anche in una certa sinistra, è del tutto ovvio: quando certe dinamiche sfuggono di mano, si deve correre ai ripari. Lo ha dimostrato anche l’esito del recente referendum sulla cittadinanza rapida, bocciato da tutti e senza riserve. Tuttavia, il pur doveroso contrasto agli sbarchi può anche rappresentare una mera operazione di facciata, utile ad evitare le proteste degli autoctoni e a mantenere il consenso di base: provvedimenti come il “decreto flussi”, infatti, risultano essere egualmente pericolosi sul lungo periodo. Il problema è a monte: si tratta di capire qual è la propria idea di Nazione. Se questa è una banale espressione geografica, come nel caso dei laburisti, allora andranno benissimo degli ingressi regolamentati, atti a fornire manodopera a basso costo e a mantenere in piedi un sistema economico tossico e parassitario: non dimentichiamo che il tessuto etnico degli inglesi e dei francesi, con il loro passato coloniale e le loro politiche di integrazione, è avvenuto attraverso un’immigrazione di popolamento quasi del tutto legale, che si è sedimentata nel tempo e ha smantellato gli equilibri originari. Il punto è semplice: il contrasto alla pratica migratoria non attiene soltanto all’ambito legalitario e securitario, perché coinvolge anzitutto il nostro vissuto culturale, identitario e spirituale. Il già citato “nesso di una Civiltà” prevede la presenza di un popolo su una terra, in fedeltà a dei retaggi ancestrali, a dei miti incarnati, a dei riti condivisi e a dei simboli sacri: tutto ciò che concorre ad alterare questo equilibrio, in modo più o meno irreversibile o evidente, rientra nel processo di sradicamento mondialista. Se domani giungono in Italia milioni di stranieri che rispettano le leggi e lavorano sodo, la nostra Nazione avrà un minor numero di reati e un maggior benessere, ma non sarà più la stessa. Noi non siamo italiani ed europei in ossequio al Prodotto Interno Lordo, ma in virtù di una Tradizione millenaria e di una specificità profonda. Chi sta a “destra”, dunque, dovrebbe saperlo bene…”.

C’è un tema anche dell’integrazione degli immigrati di seconda generazione. Quando da questo fronte qualcuno fa fuori dai radar, c’è il rischio di una radicalizzazione. La politica ha le risorse adeguate per monitorare l’integrazione di chi già c’è e può subire il richiamo dell’islamizzazione in Occidente?

“Anche in questo caso, purtroppo, il problema è più profondo. Anzitutto, dobbiamo distinguere l’assimilazione dall’integrazione: la prima – che un tempo era possibile e prevedeva la completa assunzione degli usi e dei costumi locali – è oggi scongiurata dalla mobilità della “forma uomo”. Se in Italia vi sono centinaia di migliaia di cinesi, tanto per fare un esempio evidente, sarà pressoché impossibile che questi vengano assimilati dal contesto ospitante: essi tenderanno sempre – seguendo quella natura umana che i progressisti si ostinano a negare – a vivere nei propri microcosmi, mantenendo intatta la propria alterità. Al tempo stesso, però, anche l’integrazione diventa impraticabile: perché se appartengo ad una comunità numerosa, che vuole mantenere il proprio modus vivendi, non avrò alcun interesse a fare diversamente. L’integrazione – che oltrepassa il banale approccio secondo il quale “gli immigrati pagano le tasse” – è una chimera che non si è mai realizzata su vasta scala: lo dimostrano le periferie francesi, dove milioni di “cittadini” di terza o quarta generazione covano un odio cieco nei confronti del Paese nel quale sono nati e cresciuti. A nulla sono servite le scuole, i servizi sociali, i sermoni universalisti e i sussidi a pioggia: i giovani delle banlieue, nipoti dei nordafricani giunti dalle colonie, odiano la Francia come i loro nonni non hanno mai fatto. Sono loro, per primi, a rifiutare preventivamente ogni forma di integrazione: questo rigetto, anzi, diventa un tratto distintivo e una medaglia da appuntarsi al petto. Ma questa radicalizzazione non riguarda soltanto l’ambito religioso, che spesso viene assurto a unico parametro di riferimento, pur avendo il suo peso e le sue controindicazioni: molti di loro non sono affatto dei buoni musulmani, ma ci odiano ugualmente e senza timore, rendendo la faccenda ancora più complicata. Se la politica ha ancora un senso, deve porsi delle serie domande su questi temi: le risposte, oltre ogni facile retorica, sono fin troppo scontate…”.

Quali gli altri libri di punta nell’autunno per la vostra casa editrice?

“Moltissimi. Abbiamo ormai raggiunto il folle ritmo di un libro ogni cinque giorni. Tra le numerose uscite, però, ne segnalo tre. Ripubblicheremo la versione integrale de “La rivoluzione conservatrice” di Armin Mohler, con la traduzione ex novo della monumentale bibliografia finale e i contributi inediti di Alain de Benoist, Adriano Scianca e Lorenzo Di Chiara; daremo alle stampe uno splendido libro sulle arti marziali, che accompagna il lavoro del nostro Ente del Terzo Settore in materia di sport, che affiancherà la vasta opera di Formazione già messa in campo con Accademia; porteremo in libreria un saggio scioccante e attualissimo di François Bousquet, penna di punta di Élement, che racconta – a proposito di quanto detto finora – il triste e pericoloso contesto del “razzismo anti-bianco” in Francia. Un autunno caldissimo, con almeno venti uscite, sempre sull’onda della “guerriglia culturale” e del pensiero non allineato”.

Gerardo Adami Gerardo Adami su Barbadillo.it