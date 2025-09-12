“Torino, 16 maggio 1976” è un viaggio nel cuore di una città e di una passione. Attraverso gli occhi di un bambino, riviviamo l’ultimo scudetto del Toro e insieme un pezzo d’Italia degli anni di piombo, tra radioline accese, album Panini e sogni granata, quando nessuno poteva sapere che «non saremmo mai più stati così felici, almeno per quanto riguarda la nostra passione per il calcio. Anzi no: per il Toro».



“Torino, 16 maggio 1976” di Giuseppe Culicchia, dal 19 settembre in libreria per 66thand2nd.

Pasquale Bruno Pasquale Bruno su Barbadillo.it