Su Boulevard Voltaire e su barbadillo.it dell’11 settembre, Eric de Mascureau ricorda come nacque, a Parigi, la separazione sinistra-destra che ora travolge Emmanuel Macron, con uno scialbo Sébastien Lecornu, che cerca di tenere in vita un “macronismo” (in verità: né destra, né sinistra) agonizzante.

“La contrapposizione separa, provoca reazioni: in Francia – scrive De Mascureau – la divisione tra sinistra e destra è da secoli il motore della vita politica. Le sue origini risalgono agli albori della democrazia moderna. Infatti, l’11 settembre 1789, nell’Assemblea Costituente, una scelta di posto, sedendosi a sinistra o a destra nell’emiciclo, bastò a far nascere un punto di riferimento politico, che ancor oggi struttura la vita pubblica. Si discute il diritto di veto reale. Due opzioni si scontrano: un veto assoluto, che rafforzi il potere reale; un veto sospensivo, parziale e limitato. I deputati prendono posto: i sostenitori del veto sospensivo, favorevoli a limitare il potere reale ed a non ostacolare la Rivoluzione, prendono posto alla sinistra del presidente; i fautori del veto assoluto siedono alla sua destra. Prevale il veto sospensivo”.

Che cosa sono sinistra e destra?

Destra e sinistra sono parole ancora rilevanti in politica, ovunque. Istintivamente un partito è catalogato “di destra” o “di sinistra”, magari a torto, anche se si abbiano idee diverse su che cosa sia “di destra” e “di sinistra”. Anche nelle vicende internazionali. Ma Putin (amicizie internazionali a parte) è di destra o di sinistra? Le due parole hanno infatti assunto, nel tempo, significati diversi.

La vulgata ufficiale ci racconta, dalle scuole medie, che in Francia, nel 1789, scontento e rivolta sociale attraversavano la Nazione. I raccolti erano scarsi, nelle città prevalevano le idee dell’illuminismo, secondo le quali gli uomini, “esseri dotati di ragione”, sono uguali in quanto a diritti civili. Ergo, insopportabile un sistema secolare che prevede per nobiltà e clero privilegi negati al Terzo Stato.

La Rivoluzione? Opera dei realisti

E’ la tesi dello storico Jules Michelet, libero pensatore repubblicano e romantico, l’esaltazione dei sans-culottes, della presa della Bastiglia, del Ça ira, le teste mozzate di re e regina ecc., di quanto più o meno tutti sappiamo. Che poi le cose siano andate in modo un po’ diverso, almeno quanto a genesi ed intenzioni; che la Rivoluzione l’abbiano iniziata i monarchici, seguaci del “pre-liberalismo aristocratico” di Fénelon e Saint-Simon, ispiratori dei cahiers de doléances, vittime delle Lettres de Cachet, sensibili alle Lumières, più che i massoni del Liberté, Egalité, Fraternité, l’ha poi appreso chi ha approfondito l’argomento.

Da studente immaginavo di essere un parigino nato verso il 1780 e morto, vecchio assai, nella III Repubblica, dopo la “Comune”. Con la fantasia ero figlio di un avvocato benestante ed istruito: che cosa avrei ricordato, prima di chiudere per sempre gli occhi, vicende familiari e sentimentali a parte, figli, nipoti ecc? Mi vedevo bambino sotto l’Ancien Régime, con un sovrano assoluto, Luigi XVI, poco rispettato da nobili, Corte, ceti abbienti. Per non parlare del populace, che dall’inizio del secolo, da Luigi XIV in poi, sbeffeggiava Versailles e i suoi vizi, le maîtresses en titre e le categorie di mignotte di Corte, i pederasti, i grassi abati, fino alle difficoltà copulatorie dell’obeso pronipote, Luigi XVI.

Contro gli inglesi in America

Un ordine antico, ancora autorevole, ma minato da troppi tarli. Un dispotismo non disumano, ma insoddisfacente, sentivo ripetere, più o meno, da mio padre, che salutò con favore la convocazione degli Stati Generali nel maggio 1789 per risolvere, innanzitutto, la crisi finanziaria che durava da tempo (quando c’è da pagare, nessuno è contento), accentuata da enormi spese per sostenere la Rivoluzione Americana contro gli inglesi. Poi tutto era rapidamente degenerato.

La Monarchia costituzionale, con l’imbelle Luigi XVI col ridicolo “berretto frigio”, la fuga di Varennes, la sua prigionia e decapitazione, assieme alla sventurata regina austriaca, la Repubblica, il Terrore giacobino, Termidoro, Direttorio, Napoleone giovane grande generale, poi Primo Console ed Imperatore, dominatore dell’Europa. Nuove dinastie ed aristocrazie. Uno stordimento infinito e quasi quotidiano. Terminato con i prussiani, russi, austriaci che sfilano per Parigi; poi nel fango di Waterloo nel giugno 1815.

Borboni, Orléans…

Finisce l’Impero, tornano i non amati Borbone, Monarchia semi-costituzionale, che non piace quasi a nessuno; Rivoluzione del 1830, l’arrivo di Luigi Filippo d’Orléans, Re dei Francesi, con tanto di tricolore e gigli dorati nella parte bianca, sovrano “borghese”! Costretto comunque a scappare pure lui, nel 1848, prima che i soliti scontenti parigini gli facessero la pelle.

II Repubblica poi Luigi Napoleone e II Impero, dal 1852 al 1870, tanto per non farci mancar niente. Nuovi nobili che si sommano agli altri, perché l’aristocrazia francese è cumulativa, recupera tutto. Finisce male pure lui, a Sédan, e torna per la terza volta la Repubblica che debutta massacrando i comunardi; e mettendo fine a Parigi capitale della rivoluzione mondiale. Pare ora che stia per tornare per la terza volta la Monarchia Legittima; del Conte di Chambord, Enrico V. Il cerchio si chiuderebbe.

Morire da repubblicano

Sono troppo vecchio e non credo che la vedrò. Forse morirò “repubblicano”, dopo essere stato tante altre cose. Con alterne fortune politiche. Troppo, forse, per una sola vita. Di tutti questi cambi di governo, quasi frenetici, a volte bislacchi, in fondo ho capito che i francesi sono perenni scontenti, che mai troveranno istituzioni realmente condivise.

Gianni Marocco Gianni Marocco su Barbadillo.it