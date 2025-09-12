I lavori di restauro dell’impianto non intaccheranno i murales degli esuli cileni. Non che il Comune avesse espresso l’intenzione di rimuoverli ma le associazioni di sinistra del territorio avevano subito effettuato una levata di scudi di fronte alla, anche minima, eventualità che essi potessero essere toccati.

Realizzati nel 1975 dal collettivo artistico Brigata Pablo Neruda sulle pareti della Curva Est e della Curva Sud, i murales denunciano il regime militare del generale Augusto Pinochet, salito al potere in Cile con un colpo di stato l’11 settembre 1973.

Ma a preservare quelle che, ormai, sono un’opera che fa parte dell’identità stessa della città non sono state le associazioni, tantomeno l’intervento in Parlamento dell’Onorevole Piccolotti (AVS), ma una legge del 1939. Una legge fascista…

Parliamo della legge Bottai sui beni culturali, che prende il nome dall’omonimo Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai, norma rappresentante un unicum nella storia del diritto post unitario. La “Bottai” (L. n. 1089/1939) fu infatti la prima a definire il concetto di “bene culturale” cui si aggiunse, a fine giugno dello stesso anno, la tutela delle “bellezze paesistiche”.

La 1089/1939 è rimasta in vigore ben oltre la fine della seconda guerra mondiale, fino al 2004 quando il 2° Governo Berlusconi emanò il codice dei beni culturali e del paesaggio (22 gennaio 2004 n. 42), grazie all’interessamento del Ministro, perugino (sic!), Giuliano Urbani.

E’ un comma dell’articolo 1 della L. 1089 a legare, saldamente, il destino dei murales del “Liberati” a Bottai:

“Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquanta anni”.

Parole di grande significato poiché, nell’ambito del riconoscimento di interesse storico, rientravano opere di più recente fattura: superato infatti il mezzo secolo di vita, esse assumono la dignità di testimonianze storiche.

Testimonianze come il Bosco del Monte Giano e le “parole d’ordine” del fascismo ancora visibili sulle facciate di alcuni edifici. E ancora la celebre scritta “Vota fronte popolare” del 1948 del quartiere romano Garbatella, cancellata – per errore – durante lavori di tinteggiatura di un muro; così come le scritte politiche del Sessantotto e degli Anni di Piombo. E i murales del “Libero Liberati” su cui si sarebbe recentemente espressa, con una lettera al Comune, anche la Soprintendenza dell’Umbria.

E il fatto che molte di quella ed altre memorie si siano conservate anche grazie ad una legge del fascismo regime non va preso come uno “sfottò”, semmai come l’importanza di imparare a preservare e a tramandare, con rigore e obiettività, il nostro passato, remoto e prossimo.

Marco Petrelli Marco Petrelli su Barbadillo.it