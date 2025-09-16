A una settimana di distanza dalla notizia del clamoroso tracollo del presidente turboliberista argentino Javier Milei nelle elezioni della provincia di Buenos Aires, vale la pena fare due riflessioni a mente fredda. Malgrado gli stretti legami e la vicinanza culturale tra i due Paesi, la stampa italiana di solito si occupa molto poco dell’Argentina e lo fa solo quando dalle agenzie internazionali arrivano notizie clamorose, come quella della batosta elettorale della scorsa settimana appunto. Poi ritorna il silenzio. Ora la prossima scadenza è fissata al 26 ottobre, data un cui gli argentini torneranno alle urne per rinnovare metà del Parlamento, un appuntamento elettorale che più o meno equivale alle elezioni di “medio termine” degli Stati Uniti.



Si tratta di elezioni molto importanti non solo perché servono a “tastare il polso” degli elettori a due anni dalle Presidenziali del 2023, ma anche perché Milei finora ha governato il Paese senza avere una maggioranza al Congresso, dovendo quindi appoggiarsi ai parlamentari di centrodestra del Pro (dell’ex presidente Macri), a quel che resta dei radicali e a deputati e senatori indipendenti. Se il 26 ottobre il suo partito, La Libertad Avanza, dovesse fare il pieno, allora il presidente con la motosega potrebbe procedere con le riforme draconiane promesse in campagna elettorale (sino ad ora frenate dal Parlamento). Viceversa, se dovesse essere confermata la tendenza della provincia di Buenos Aires, che vale da sola il 40 per cento dell’intero elettorato argentino, per Milei il futuro sarebbe tutto in salita.



In questo scenario intricato si inserisce anche l’apparente rinascita del peronismo, che due anni fa aveva subito una tremenda sconfitta e oggi, invece – almeno a livello elettorale – appare ricompattato grazie alla coalizione Fuerza Patria, che ha rimesso insieme i cocci e ha nascosto la crisi d’identità dell’opposizione e le forti rivalità politiche interne emerse negli ultimi anni. La vittoria alla elezioni provinciali bonaerensi è un successo soprattutto per il governatore Axel Kiciloff, 44 anni, economista, da due alla guida della provincia con 15 milioni di abitanti. Già delfino della due volte presidentessa Cristina Fernandez Kirchner, Kiciloff ha saputo ritagliarsi un ruolo autonomo e ora appare come il più serio candidato peronista per le Presidenziali del 2027. Anzi, il governatore è entrato in aperto contrasto con la “madre” politica, che gli preferirebbe il figlio (vero) Maximo Kirchner, presidente del partido Justicialista della provincia di Buenos Aires, detestato però da buona parte dei peronisti non progressisti.



Tornando al presidente Javier Milei, le ragioni della sconfitta della scorsa settimana sono molteplici e fanno temere per l’appuntamento elettorale di ottobre. Anche perché i presunti grandi successi economici inanellati dall’Argentina nei suoi due anni di presidenza sono molto più apparenti che reali, anche se in Italia i suoi alleati politici – da Fratelli d’Italia a Forza Italia – sembrano non capirlo. Se è vero che grazie alla sua ricetta ultraliberista e di tagli alla spesa pubblica l’inflazione è diminuita in modo considerevole (dal 140 al 36 per cento) e il deficit fiscale è tornato in positivo, è anche vero che la politica economica di estremo rigore ha depresso i consumi interni, danneggiato l’industria nazionale, ridotto all’osso la spesa per istruzione e sanità e innalzato il livello di povertà della popolazione dal 41 al 53 per cento. Secondo l’economista Guillermo Oliveto, intervistato dal quotidiano filo-governativo Clarìn, il 70 per cento degli argentini arriva intorno al 20 del mese senza più soldi e nei giorni restanti è costretto a rinunciare a ogni acquisto. «Sono dei poveri a intermittenza», osserva Oliveto.



Fra l’altro i tagli alla spesa pubblica hanno provocato il licenziamento di decine di migliaia di dipendenti statali, ma la politica economica di Milei sta provocando ricadute pesanti anche sul comparto privato, perché negli ultimi due anni c’è stata una riduzione di posti di lavoro persino nelle imprese private, meno 44 mila unità solo nella provincia di Buenos Aires. In sostanza sta cominciando a crescere anche la disoccupazione, un dato che affiancato ai tagli delle pensioni, dei sussidi e dei programmi sociali rischia di innescare una pericolosa bomba sociale. Secondo una recente inchiesta, il 65 per cento degli intervistati ha dichiarato che la propria situazione economica è peggiorata negli ultimi sei mesi. Di contro Milei ha ottenuto un nuovo prestito da 20 miliardi dal Fondo monetario internazionale e le agenzie di rating cominciano ad avere dei dubbi sulla tenuta del Paese.



A questa scricchiolante situazione economica si aggiunge il fatto che l’indice di gradimento nei confronti del presidente è in picchiata anche per gli scandali che l’hanno raggiunto. Prima la controversa sponsorizzazione sul proprio profilo ufficiale su X di una criptomoneta che poi si è rivelata una truffa, danneggiando migliaia di risparmiatori. Poi, di recente, l’inchiesta su un presunto giro di tangenti che coinvolge alcuni dei suoi uomini di fiducia e soprattutto la sorella Karina, segretario generale della presidenza e per molti la vera “donna forte” del governo. Sono uscite alcune registrazioni audio in cui Diego Spagnuolo, ex direttore dell’Agenzia governativa dei programmi sociali per le persone con disabilità (Andis), rivela di aver preso ingenti tangenti per le forniture e che il 3 per cento era destinato a Karina Milei. L’indignazione di fronte a un caso di speculazione sulla pelle dei disabili, ai quali il governo Milei ha già tagliato molti fondi, è stata enorme ed è possibile che abbia pesato nel risultato delle elezioni dei giorni scorsi.



C’è infine un tema di cui si parla poco sui giornali ma che invece spopola nelle trasmissioni radiofoniche e sulle televisioni via web, ed è il punto interrogativo sullo stato di salute del presidente. Sin dalla campagna elettorale per le Presidenziali del 2023 si è speculato sulla presunta follia di Milei e lui stesso ci ha scherzato sopra, facendosi chiamare “El loco” e lanciandosi in sparate d’ogni genere: come dimenticare che definì papa Francesco imbecille, impresentabile, rappresentante del male; oppure che promise di far saltare in aria la Banca centrale argentina, o ancora che raccontava di prendere ordini attraverso una medium dal suo cane Conan, morto anni prima. Sembravano eccessi verbali legati al personaggio e all’adrenalina della campagna elettorale, ma anche dopo l’ingresso alla Casa Rosada Milei ha continuato a dare segnali di instabilità mentale, tanto che alcuni avversari politici lo definiscono esplicitamente “schizofrenico” e mettono in dubbio la sua capacità di presiedere una nazione.



In particolare il folkloristico giornalista televisivo Santiago Cuneo (a sinistra), quello che nel 2022 brindò in diretta alla morte della regina Elisabetta II ed esultò per la scomparsa di Henry Kissinger, conduce da mesi una violenta campagna mediatica chiamando Milei con epiteti d’ogni genere: pazzo, schizofrenico, genocida, impostore, figlio di puttana. Insinuando inoltre che il presidente sarebbe solo un burattino imbottito di farmaci nelle mani della sorella Karina e del ministro dell’Economia Luis Caputo. E siccome Cuneo si presenterà alle elezioni del 26 ottobre con il partito Movimento Confederal Argentino e potrebbe venir eletto in Parlamento, ha già annunciato che in tal caso mostrerà al Congresso le prove documentali della pazzia del presidente. Schermaglie pre-elettorali, probabilmente. Però è curioso che né Milei né gli altri membri del governo lo abbiano mai denunciato.

Giorgio Ballario Giorgio Ballario su Barbadillo.it