***

Lungimirante quanto pochissimi altri e capace di coniugare al meglio la passione per sport e affari, Giovanni Borghi è ancor oggi studiato nelle Business Schools di tutto il mondo quale ‘inventore’ della sponsorizzazione appunto sportiva. Già prima della metà degli anni 1950, infatti, aveva intuito che, con l’arrivo della tv e il seguente proliferare delle riprese dei principali e più seguiti avvenimenti agonistici, la battaglia per il dominio del mercato – in assenza di altri tipi di pubblicità tv quali gli spot, all’epoca inimmaginabili – nel suo come negli altri rami dell’industria, sarebbe stata immancabilmente vinta da chi fosse stato più presente sul piccolo schermo proprio in quelle occasioni.

Varesa Calcio in serie A

Borghi amava il calcio e divenne presidente del Varese, che portò rapidamente in serie A, anche se mai gli riuscì di aggiungere sulle maglie biancorosse la scritta Ignis. Gli piaceva il basket e creò, non dal nulla ma con grande capacità e impegno, la mitica e invincibile Ignis Varese che spopolò per anni ed anni sui parquet di tutta Europa, e non solo, raggiungendo traguardi impensabili e primati imbattibili. Il team di Borghi è arrivato alla finale di Coppa dei Campioni 10 volte di fila – prevalendo in 5 – e che nessuna squadra, in qualsivoglia altro ambito sportivo, vanta simili risultati.

Borghi adorava anche il pugilato e quasi tutti i migliori boxeur italiani (compresi Duilio Loi e il mio caro e purtroppo scomparso amico Sandro Mazzinghi) in pochissimo tempo, entrarono a far parte della sua ‘scuderia’.





Giro e Tour de France

Sapeva, Borghi, anche quanto gli italiani amassero il ciclismo e convinse molti dei grandi assi del mondo delle due ruote – Ercole Baldini tra i nostri, mentre tra gli stranieri contava sul mitico Miguel Poblet – ad entrare a far parte della Ignis corse.

Per decenni, non ci fu praticamente avvenimento agonistico di rilievo che non lo vedesse protagonista, capace com’era di occupare con la sua larga e simpatica faccia, accompagnata dall’inconfondibile vocione, ogni volta che un ‘suo’ uomo o una ‘sua’ squadra si faceva onore, lo schermo in bianco e nero.

Per decenni, Varese e provincia dovettero a lui, arrivato a Comerio dalla natia Milano con padre e fratelli nel 1943, in piena guerra, alla sua intraprendenza, ai grandi successi nell’industria che seppe conseguire (i frigoriferi e gli elettrodomestici Ignis erano conosciuti e venduti dovunque), notorietà a livello internazionale e rispetto.





“S’el custa L’Equipe?”

Infiniti gli aneddoti, veri e inventati. Probabilmente, il più famoso è quello relativo al colloquio che ebbe con i dirigenti de L’Equipe, il quotidiano sportivo parigino che organizza il Tour de France. Intendeva convincerli ad abbandonare il tradizionale assetto della Grande Boucle alla quale, praticamente pressoché da sempre, erano ammesse solo le squadre “nazionali”: Francia, Spagna,Italia e così via. Vuole, il “cumenda”, che allo start si possa schierare anche la Ignis, visto che il mercato francese gli interessa. Perché ciò avvenga, la corsa va aperta alla squadre di “marca”. Gli dicono di no. Allora Borghi, rivolto agli accompagnatori, in dialetto, chiede: “S’el custa L’Equipe?” Non è una battuta. Borghi intende comprare il giornale e poi a fare come dice! Il tempo gli darà ragione e il Tour, poco dopo, aprirà alle squadre di marca, che ancora oggi ne sono protagoniste.





Il monumento allo stadio

A quest’uomo, rude all’aspetto ma generoso, al quale tanto deve, Varese ha dedicato un monumento antistante lo stadio “Franco Ossola” di Masnago. Inaugurato nel 2001, è opera dell’ottimo scultore e pittore Vittore Frattini.

Alla cerimonia ha fatto seguito una, per qualche verso, malinconica commemorazione, giustamente ospitata dal vicino Palazzetto dello Sport tante volte teatro delle gesta della mitica Pallacanestro Ignis.

Mister Ignis

Un anno dopo, alla presentazione del bel libro di Gianni Spartà Mister Ignis (Mondadori), mi è capitato di ascoltare le parole di Arnaldo Pambianco – significative perché dette non da un campionissimo, ma pur sempre capace di sconfiggere Jacques Anquetil nel Giro d’Italia del 1961, avendo la casacca Ignis: “Borghi è stato un padre per me. Mi ha dato fiducia. Dopo i miei genitori, sarà la prima persona che saluterò in Paradiso, quando il momento verrà”.