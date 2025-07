Nella recensione di Luciano Canfora intitolata “La disfida Bobbio-Togliatti” (Corriere della Sera, 11 luglio) al volume di Michele Ciliberto, Sulla libertà (Ed. della Normale), che raccoglie la discussione storica e politica del 1954-55 tra Norberto Bobbio e Palmiro Togliatti, il filosofo e il politico sembrano essere diventati, in prospettiva, destra e sinistra dello stesso partito: quello della “democrazia progressiva”, teorizzata da Togliatti nell’immediato secondo dopoguerra.

Hitler e e Stalin

Canfora va in visibilio, citando la differenza radicale posta da Bobbio tra Hitler e Stalin – ”che non si possono mettere nello stesso sacco” -, ma sembra ignorare l’intervista rilasciata dallo stesso Bobbio alla Repubblica sul libro di Paolo Bellinazzi, L’utopia reazionaria (Ed. Name 2000), in cui si parlava di comunismo e nazismo come di “parenti stretti”.

Barbarie russa: ma quando?

Comunque, mi ha colpito il fatto che ancora oggi l’antichista barese, citando Isaac Deutscher, possa scrivere che “Stalin cacciò la barbarie dalla Russia con metodi barbari”. Ma davvero si può continuare a credere che la Russia – che aveva espresso, tra i due secoli, i più grandi romanzieri dell’Occidente, che aveva un teatro di prestigio mondiale, che poteva vantare grandi scuole di musica, di pittura, di arte, nonché Facoltà scientifiche di avanguardia e, persino, una Magistratura relativamente indipendente dal potere – fosse immersa nella barbarie e che, eliminato democraticamente lo zarismo, non fosse in grado di raggiungere Germania e potenze anglosassoni sulla via del progresso economico?

Francia secondo De Gaulle

I metodi barbari – è il lascito più valido della saggezza liberale – non hanno mai fatto progredire i popoli, e la perdurante arretratezza della società russa ne è una riprova. Ma anche l’uso e abuso della ghigliottina, seguito alla Presa della Bastiglia del 1789, produsse in Francia un trauma che solo Charles de Gaulle riuscì a sanare due secoli dopo.

Non c’è un solo caso, nella storia, in cui la violenza prolungata e sistematica di un partito rivoluzionario sia riuscita a risollevare popolazioni pre-moderne e analfabete. Si costruisce qualcosa di duraturo solo quando si può contare sulle eredità culturali e sulle istituzioni che nel passato hanno fatto buona prova. I Paesi anglosassoni e scandinavi stanno lì a dimostrarlo.

*Professore Emerito di Storia delle dottrine politiche, Università di Genova

Da Il Giornale del Piemonte e della Liguria

Dino Cofrancesco* Dino Cofrancesco* su Barbadillo.it