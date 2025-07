Chi avesse l’ardire di cimentarsi nella lettura di un classico della letteratura mondiale, forse del vertice stilistico raggiunto dal cantore della finis austriae, Joseph Roth, si imbatterà, scorrendo le pagine de “La cripta dei cappuccini” (“Die Kapuzinergruft”) in un brano di un’attualità sconcertante, un brano che si ritiene qui meritevole di riportare integralmente:

“Da parte mia, non feci più nemmeno un timido tentativo di baciamano, né con l’una né con l’altra. Ai loro occhi ero un essere ridicolo, figlio di una misera progenie, di una razza sconosciuta e spregiata, incapace, vivessi cent’anni, di essere iniziato alla casta a cui esse appartenevano, diventando partecipe dei misteri che esse custodivano. Ero ancora prigioniero dell’infame concezione che appartenessero a un sesso debole, addirittura inferiore, e tanto impudente da manifestare questa mia concezione con la galanteria. Sedevano accanto a me risolute e solidali, come se io le avessi sfidate. Fra le due vigeva una muta ma più che evidente alleanza contro di me. Si vedeva benissimo. Anche se parlavo della pioggia e del bel tempo, si scambiavano occhiate, come due persone che da tempo ormai sapessero di che specie io fossi e di quali asserzioni fossi capace”.

Il protagonista Trotta tornato dall’esperienza al fronte (la Grande Guerra) si ritrova orfano di un mondo, il proprio. Si sente perso, privo di appartenenza. Sente che il mondo è andato avanti, è mutato, è “progredito”, ma lui è rimasto escluso da tale moto.

Trotta trova la moglie Elisabeth impegnata in un’adultera relazione saffica, con una donna che presto inizierà a manifestare velleità coercitive nei confronti di Trotta stesso, esercitando il proprio ascendente sulla volubile Elisabeth.

Nessuno si cura di confrontarsi con lui, il suo essere è aprioristicamente assunto a sinonimo di arretratezza, non gli viene concesso alcun beneficio del dubbio, non gli si dà il tempo di cambiare, il tempo di capire, si pretende anzi che egli muti il proprio sguardo sul mondo da un giorno all’altro. Viene giudicato proprio da coloro che non vogliono essere giudicate, è vittima di un pregiudizio da parte di chi della lotta ai pregiudizi ha fatto la propria bandiera, intollerato dai tolleranti, discriminato in quanto alla sua sola presenza, alla sua sola esistenza, qualcuno si sente offeso, viene quindi lui stesso offeso e ingiuriato perché qualcuno ha deciso che il mondo è cambiato, è progredito, come poi se l’umanità si muovesse lungo una linea retta di progresso, senza deviazioni, un Moloc teleologico.

La colpa di Trotta non è quella di essere offensivo, prevenuto o prevaricatore, egli è anzi vittima di tutto ciò per l’intolleranza di chi ha la presunzione di essere l’incarnazione del Progresso, di rappresentare l’incarnazione più alta degli umani destini e, dall’alto di tale posizione, si può permettere di disprezzare e, peggio, squalificare moralmente qualsiasi cosa ne diverga, insomma il trionfo del “pensiero unico”. Il torto di Trotta è quello di essere un uomo bianco eterosessuale, di essere un nobile decaduto, di essere un reduce di guerra e, dato il suo profilo, poco importa come davvero si comporterà, basta ciò a definirlo.

Trotta è vittima di chi è animato dall’assurda presunzione di essere giunto agli ultimi stadi della Storia, di chi forse si dimentica che il presente di oggi altro non è che il passato delle generazioni a venire. Dal momento che il presente applica i propri (neonati) canoni morali sul passato (prossimo e remoto) se ne possono trarre due conclusioni, entrambe negative: o gli alfieri del progresso di oggi sono ottusi al punto di non avvedersi di essere loro stessi il passato rispetto al futuro a venire, oppure hanno l’arroganza di ritenersi l’ultimo tempo, di cancellare la storia e di essere il punto di arrivo dell’umanità tutta.

Ovviamente il romanzo di Roth è molto più di questo, è il ritratto di un mondo, di una generazione alle prese con l’evento epocale del crepuscolo dell’impero austroungarico (il “mondo di ieri” di Stefan Zweig), oltre però a restituirci il ritratto di una generazione, da grande opera d’arte, è in grado di dirci, con lucidità estrema, molto anche sulla società odierna e le sue ipocrisie, come questo brano ci dimostra.

