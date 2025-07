Mentre la scure del Ministero della Cultura si abbatte sui teatri con il prevedibile strascico di polemiche e rivendicazioni, la città di Taranto può tirare un sospiro di sollievo. Il Taras Teatro Festival diventa evento di rilevanza nazionale. Nato nel 2023 dall’intuizione del collettivo Terra Magica Arte e Cultura con la partecipazione del Comune di Taranto e affidato alla direzione artistica dell’attore Massimo Cimaglia, che (qui la nostra intervista all’attore tra i protagonisti di “Edipo re” nella 57.ma Stagione del Teatro Greco di Siracusa Massimo Cimaglia: “Vi racconto perché il mio teatro è una sciabolata” – Barbadillo), il festival ambisce e riesce, come dimostra la promozione del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, a coniugare mondo classico e contemporaneità. Taras Teatro Festival ha convinto la commissione ministeriale presentando un progetto triennale (2025-2027) che prevede undici spettacoli in cartellone, quattro prime assolute allestite appositamente per Taranto. Una sinergia antico/moderno che comprende anche i protagonisti degli spettacoli: attori noti al grande pubblico e giovani e promettenti artisti sia diplomati alla scuola dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione Inda sia di compagnie già individuate a livello nazionale come formazioni di prestigio, verranno presto svelati nel corso di una conferenza stampa, prevista per settembre. Intanto, evidente è la soddisfazione di Cimaglia che parla di un momento storico per la città di Taranto “Sono davvero molto orgoglioso di questo risultato, che tengo a condividere con gli amici del Crest, attivamente al nostro fianco sin dalla prima edizione” e annuncia la prima collaborazione importante con il regista Carlo Boso “un master di alta formazione incentrato su «La pace» di Aristofane, commedia quanto mai attuale nel confronto tra l’infinita guerra del Peloponneso e i conflitti dei nostri giorni nel cuore dell’Europa e in Medio Oriente. Carlo Boso, è tra i più importanti eredi della commedia dell’arte: terrà una vera e propria residenza di otto giorni pensata come un viaggio nell’uso del corpo, della voce e delle emozioni, iniziativa cui prenderanno parte professionisti under 35 individuati attraverso un bando di selezione, con l’obiettivo di realizzare al termine del corso uno spettacolo in prima assoluta”.

Nell’attesa di scoprire quali sono i personaggi coinvolti nella terza edizione del progetto la presenza nelle edizioni precedenti di attori e registi del calibro di Peter Stein, Maddalena Crippa, Elena Arvigo, Daniele Salvo, Graziano Piazza e Giuseppe Sartori ed Elisabetta Pozzi (già consulente artistica del Taras Teatro Festival e docente dei precedenti master di alta formazione) fa ipotizzare un cartellone di grande impatto. Appuntamento a Taranto dal 20 settembre al 19 ottobre.

Erasmo Iacovone Erasmo Iacovone su Barbadillo.it