umero 386 (luglio-agosto 2025)

IL PUNTO

L’abbaglio (Marco Tarchi)

OSSERVATORIO

Benyamin Netanyahu e i risvolti del conflitto israelo-iraniano (Nicolas Gauthier)

Dallo Stato-nazionale allo Stato-civiltà: una rivoluzione geopolitica in marcia (intervista a Gérard Dussouy)

Convergenze parallele dell’era neoliberale (Andrea Zhok)

Origini e sviluppo della “nuova destra” in Germania (Benedikt Kaiser)

ANALISI

L’ultima scomunica contro i populisti (Marco Tarchi)

L’INTERVISTA (a Marco Tarchi)

“I partiti populisti? Per fermarli non basta metterli fuorilegge”; I divieti non bastano; Destra a occhi chiusi sul massacro. Serve un realismo che oggi non c’è; Il cinema, le polemiche e l’egemonia.

IDEE

Franco Cardini, La deriva dell’Occidente (Giuseppe Giaccio)

David Engels, Che fare? Vivere con la decadenza dell’Europa (Pierpaolo Naso)

POLITICA

Tommaso de Brabant, Il Garofano e la Fiamma (Franco Franzi)

Luciano Cheles, Iconografia della destra (Marco Tarchi)

LETTERATURA

Robert Brasillach, Sei ore da perdere (Carlo Nizzani)

William Golding, Il signore delle mosche (David Nieri)

Varlam Salamov, Tra le bestie la più feroce è l’uomo; I racconti di Kolyma (Michele Del Vecchio)

