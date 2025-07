Il 14 luglio del 1970 è una data che segna una pagina storica non solo per la città di Reggio Calabria ma per tutta l’Italia, è la data che segna l’inizio della principale rivolta nella storia repubblicana e probabilmente anche la più grande nell’emisfero democratico. In realtà una pagina di storia ancora tutta da scrivere, ancora oggi le istituzioni statali sembrano non aver perdonato alla città di Reggio Calabria le barricate per le strade, le sassaiole e le molotov contro addirittura l’esercito che era sceso per sedare le sommosse. Istituzioni che preferirono reprimere piuttosto che ascoltare le esigenze popolari, forse viziate da un pregiudizio ma anche deviate da una sinistra impregnata di marxismo incapace di comprendere le proteste bollate come mero campanilismo. La spoletta che fece scatenare i cosiddetti “Moti di Reggio” fu il trasferimento del Capoluogo di Regione a Catanzaro, uno scippo secondo i reggini che si sommava a un sentimento di abbandono che veniva alimentato dalla crescente disoccupazione e dalla mancanza di investimenti sul territorio. Uno dei cartelli più celebri recitava «Viandante tu entri in una città morta, solo lo spirito vive, in questa città la partitocrazia ha ucciso la democrazia», forse la sintesi migliore di quella insurrezione che fu esclusivamente popolare.

Tre furono i protagonisti principali: il sindaco Battaglia, democristiano, e colui che con il suo annuncio alla città il 14 luglio smosse la rabbia dei reggini; il vescovo dell’epoca, monsignor Ferro, che restò sempre accanto ai reggini e nei momenti più critici seppe trovare nella devozione mariana popolare i giusti sfoghi evitando ulteriori degenerazioni; il sindacalista della Cisnal Ciccio Franco, vero leader della rivolta che passò sotto lo slogan dei “boia chi molla”.

Tre, invece, le principali manifestazioni in città per ricordarne il 55esimo anniversario, senza contare la tradizionale deposizione di fiori al monumento dedicato alla Rivolta presso il Lungomare di Reggio Calabria. La prima giorno 12 presso il Consiglio regionale, la presentazione del fumetto “1970 – La rivolta di Reggio Calabria”, edito da Laruffa Editore. Evento organizzato da Forza Italia e alla quale hanno presenziato, oltre ad alcuni protagonisti della Rivolta, anche l’autrice Antonella Postorino con il disegnatore Marco barone. La seconda, organizzata dal movimento Reggio Futura insieme al Centro Studi Tradizione e Partecipazione, si è tenuta giorno 13 presso un lido del Lungomare reggino e ha voluto rappresentare un momento di riflessione sul “ruolo della destra, dei suoi uomini e del suo leader indiscusso, Ciccio Franco”. Al dibattito sono intervenuti anche Marco Cassini, autore del libro “Destra sociale”, e il senatore Domenica Nania. Ultimo evento in programma proprio giorno 14 è organizzato dall’associazione “Sbarre per sempre”, con una tavola rotonda e una mostra fotografica in cui interverranno alcuni protagonisti dei Moti fra cui il senatore Renato Meduri e il sindacalista Enzo Rogolino. Sbarre fu in uno dei quartieri protagonisti della Rivolta tanto da autoproclamarsi goliardicamente una Repubblica indipendente.

Assente, ancora una volta, l’amministrazione comunale e metropolitana a guida centrosinistra e che continua a non comprendere il carattere popolare di quella Rivolta che durò ben otto mesi e che ha segnato la storia di Reggio e dell’Italia intera.

Giorgio Arconte