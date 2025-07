Tutti gli italiani, a partire da genitori, insegnanti ed educatori, dovrebbero essere grati alla lotta senza quartiere che sin dal 1989 l’associazione Meter combatte contro la pedofilia e la pedopornografia.

Meter, ideata e diretta da don Fortunato di Noto (Avola, 1963), è ormai conosciuta e stimata nel mondo intero per la sua opera di «formazione e di sensibilizzazione» sul fenomeno triste ed occultato, ma in aumento vertiginoso, «degli abusi sessuali sui minori». In tal senso, l’insigne sacerdote ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, tra cui quello prestigioso di «Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana» conferitogli dal presidente Giorgio Napolitano nel 2001.

Pochi giorni fa Meter ha presentato il primo dossier in Italia dedicato al rapporto tra sfruttamento minorile, sessualizzazione precoce e IAIA e minori, primo dossier in Italia. La denuncia di Meter: i pedofili spogliano i bambini su Signal (507 gruppi segnalati). Quasi 3.000 bambini spogliati dall’IA in 6 mesi, il 92% dei ragazzi ha usato un chatbot. Don Di Noto: siamo all’anno zero, non c’è tempo da perdere – Associazione Meter

Infatti, come costata la battagliera associazione, l’intelligenza artificiale, è «la nuova frontiera della pedofilia e della pedopornografia»: gli abusatori seriali si rivolgono ormai a «chatbot» ovvero a «sistemi che interagiscono online con i minori», con l’obiettivo maligno e criminale «di avere un contatto più intimo» con loro.

Lo sviluppo dell’IA, secondo il dossier, ha permesso ai pedofili «il massimo risultato col minimo sforzo». Prima per «adescare un bambino» dovevano «chattare di persona», coi rischi penali del caso. Ora è possibile «reperire un chatbot» cioè un «programma che interagisce con i minori», per «indurli allo scambio di materiale intimo».

Grazie alle virtualità dell’IA, già ripetutamente criticate da papa Leone, i pedofili possono «spogliare i bambini» partendo da foto di minorenni reali, reperibili ovunque. E i numeri sono sempre spaventosi e danno un fremito. Secondo le stime dell’associazione infatti «nella prima metà del 2025» non meno di «2.967» bambini sarebbero «caduti in questa rete» di abusatori e pervertiti.

L’uso della tecnologia informatica per scopi immorali ha già prodotto, notano a Meter, «applicazioni e software», reperibili su internet, con le quali è facile creare filmati hot con «situazioni per nulla innocenti» e tutto questo «partendo da fotografie» scattate «durante momenti di gioco, sport, feste» che costellano i mari del web.

Secondo don Fortunato esiste un problema etico-giuridico di fondo su cui la magistratura e gli addetti ai lavori devono riflettere, aggiornando se occorre le norme repressive e dissuasive. L’IA, alla luce del dossier di Meter, fornirebbe una sorta di «ipotetica scusante» agli abusatori di bambini, attraverso il meccanismo delle foto e video generate dal nulla, cioè con la «creazione artificiale» di immagini di minori inesistenti nella realtà.

E questo costituirebbe una «drammatica svolta» etica e psicologica, vissuta dal pedofilo come una specie di «normalizzazione dell’abuso». Perché in fondo si tratta «solo» di «immagini virtuali, non ci sono vittime fisiche» e reali. Quindi, per i pedofili militanti e chi li appoggia – magari attraverso la richiesta di abbassamento continuo dell’età del «consenso» – la fruizione di tali immagini balorde non sarebbe «un crimine». La perversione però che spinge un adulto a godere sessualmente della visione di un bambino (e la psicologica «coazione a ripetere») rimane. Con tutti i danni che è capace di produrre, in un secondo momento, nella vita vera.

Meter nota anche che grazie all’uso della IA, «l’emergenza» della tutela dei bambini «aumenta». Perché la polizia postale e le associazioni pro infanzia hanno «maggiori difficoltà» nel «riconoscere le vittime vere da quelle fake» e in tal modo si rischia di registrare una «diffusione di materiale Csam» cioè «Child Sexual Abuse Material» su «larga scala».

Ci sarebbe poi il serio pericolo, favorito da un uso immorale, illegale e spregiudicato dell’IA, di una vera e propria «falsificazione delle prove». Fino al punto di «generare materiale» pedopornografico «per incastrare qualcuno, calunniarlo, diffamarlo» divenendo evidentemente assai più complicato «distinguere tra vero e falso», se non impossibile allo stato attuale della tecnologia digitale.

In tale drammatico contesto, l’associazione grida da tempo che «il diritto non è al passo con quanto Meter denuncia». Tutti siamo chiamati dalla coscienza e dai numeri a disposizione a combattere e vincere una piaga sociale come quella della pedofilia e della sua banalizzazione: sia essa materiale e fisica, quanto «virtuale» e su schermo, le due forme del resto sono collegatissime tra loro. E l’esplosivo dossier di Meter aiuti chi di dovere al giusto discernimento che si impone.

