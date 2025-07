Da altoatesino e da italiano, gioisco per ogni successo del concittadino Jannik Sinner. Trovo stucchevoli le passate polemiche sulla sua italianità, vera, falsa o presunta. Ma, forse, qualcosa di insolito c’è. Non tanto nel fatto che il tennista sia italiano “per caso”, divenuto tale perché nel 1918 l’Alto Adige è stato annesso all’Italia, ma perché in quello stesso periodo il suo paese, Sesto (Sexten in tedesco) è divenuto altoatesino.

Infatti Sesto, definito assai impropriamente “in Pusteria”, si trova al di là dello spartiacque e, geograficamente, non appartiene alla penisola italica. Lì per lì esso non faceva parte, per questo motivo, delle rivendicazioni italiane. Ma qualcosa in quell’anno avvenne.

Mi occupo anche di storia locale trentina e altoatesina. Iniziai poco più che adolescente, sotto la guida del compianto professor Ferruccio Bravi, direttore dell’Archivio di Stato di Bolzano. Così già molto tempo fa – osservando due distinte edizioni, uscite a pochi mesi di distanza – mi accorsi di un libro pubblicato nel 1919, Il Martirio del Trentino.

Un capitolo del libro è dedicato alla rivendicazioni italiane circa la nostra frontiera settentrionale. Prima edizione: nella carta geografica, allegata al capitolo, Sesto è fuori; seconda edizione: invece vi è compresa.

Una risposta su che cosa potesse essere successo mi venne dal romanzo di Claus Gatterer, giornalista e scrittore di Sesto, naturalizzato austriaco, Schoene Welt, boese Leute, tradotto in italiano Bel Paese, brutta gente (ed. Praxis 3). Nel romanzo si faceva capire che i maggiorenti di Sesto, che era presso la linea del fronte e che, perciò, era stato pressoché distrutto, si erano rivolti al comando italiano, offrendo, in cambio della ricostruzione, l’annessione all’Italia.

Grazie, Salvatore Barzilai!

Gatterer, però, ne incolpava anche a Salvatore Barzilai, triestino che aveva guidato “da destra” una scissione all’interno del Pri, raccogliendo il grosso dei mazziniani e dei repubblicani storici maggiormente legati al retaggio risorgimentale (vi aderì, fra gli altri, Vamba, creatore del mitico Gian Burrasca). E cosi Sesto, dal Tirolo orientale, era passato a quello meridionale.

Rapporti con l’Italia il paese ne aveva anche prima della Grande Guerra. In un archivio ho trovato una fitta corrispondenza tra un commerciante di legname tirolese di Sesto e un cliente di Bassano del Grappa. La corrispondenza, tutta in italiano, era datata da Sesto, non da Sexten, come sarebbe stato se si fosse svolta in tedesco.

I tirolesi votano Blocco Nazionale

Per uno strano caso, ma forse no, alle elezioni politiche del 1921 a Sesto, dove i cittadini di madrelingua italiana erano forse il 5% della popolazione, la maggioranza dei voti andò alla lista del Blocco Nazionale, nella quale erano compresi i fascisti…

Analoga sorte non toccò a Nauders (in italiano Nodrio, anche se il toponimo è ormai desueto), graziosa stazione sciistica appena a nord del Passo di Resia. Anche Nauders era al di là dello spartiacque, ma era da secoli legata alla Val Venosta e le comunicazioni con la borgata austriaca di Landeck, del cui distretto ora fa parte, erano allora molto difficoltose; le profferte vennero respinte al mittente.

Nei negoziati di Saint-Germain (1919) ci fu chi parlò di far acquisire all’Italia la svizzera Alta Val Monastero, geograficamente italiana, dove si parla – la definizione è di Giovanni Pascoli – una “lingua sorella” dell’italiano, cedendo alla Svizzera Livigno, che geograficamente italiana non è. I primi, però, a protestare furono i livignesi e gli altri soggetti interessati.

Ma questa, direbbe Kipling, è un’altra storia…

Achille Ragazzoni