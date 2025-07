Chi ha perso “Albatross” nei cinema, potrà trovarlo presto in tv. Anche mia moglie, che ha visto il film in sala con me, è stata colpita da Almerigo Grilz, reporter di guerra, che della sua vita fa un’avventura. Ma, per me, vedere “Albatross” è stato diverso: un tuffo in anni di gioventù e rabbia.

Mai c’era stato un film così incastonato nella realtà missina di allora, senza le solite lagne e con un ragazzo a cui tutti volevamo bene per il suo coraggio di vivere come in molti avremmo voluto.

La vita di Grilz viene esaltata per il suo amore e per la sua morte, anch’essa unica e permeata di sogno, dal luogo della sepoltura, sotto un albero per dare vita con il proprio corpo, al rispetto dei guerrieri che erano con lui e che ne cantano l’addio.

I riferimenti a inizio film ai Campi Hobbit, alla “Voce della fogna”, gli slogan che tante volte scanditi erano lì, con lui. E con me.

Almerigo avrebbe ora circa la mia età. Con essa, forse acciacchi e disillusioni, rimpiangerebbe il suo amore che non l’ha aspettato e i suoi ideali, che non hanno smesso di essere sconfitti specie quando paiono vincere.

Per questo riesco a invidiarti, Almerigo. Come cantava tanti anni fa qualcuno che amavo: “Viva la morte mia / viva la gioventù,” Lui lo cantò. Tu, Almerigo, lo hai reso favola che meraviglia e commuove.

Eugenio Bellentani Eugenio Bellentani su Barbadillo.it