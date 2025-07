E’ stato pubblicato il volume Fairy legends. Racconti di fate e tradizioni irlandesi, di Thomas Crofton Croker (1798 – 1854), a cura di Francesca Diano (Neri Pozza ed., pagg. 735, euro 30). E’ una antologia del folklore irlandese fra le più complete e la prima compilata nel Regno Unito. Autore, un giovanissimo angloirlandese, Thomas Crofton Croker, nato a Cork da famiglia inglese e protestante. Sin da ragazzo girava per le campagne a raccogliere dalla viva voce di contadini e donne canti funebri, leggende, fiabe. Il suo interesse nacque quando, nel 1813, nella notte fra il 24 e 25 giugno partecipò a un pattern, una festa in onore del patrono. Festa pagana che si ripeteva da secoli nella contea della sua città, Cork. Aveva ventisette anni quando, nel 1825, pubblicò, in forma anonima, Fairy legends and Traditions of the South of Ireland, prima raccolta di fiabe, leggende e favole in tiratura di 750 copie che andò esaurita in una settimana. L’editore, l’importantissimo editore John Murray, provvide subito a fare ristampe.

In seguito Murray provvide a pubblicare anche altre edizioni alle quali Croker apportò aggiunte, tagli, modifiche, varianti. La forza di queste narrazioni era nel fatto che si trattava di racconti orali mai pubblicati, racconti messi insieme dopo una “ricerca sul campo” e scritti con eleganza e fedeltà all’originale. Lo scopo di Croker era di far conoscere la cultura irlandese il cui popolo era considerato dall’occupante britannico volgare, ignorante e rissoso. Diffondere quindi la cultura letteraria irlandese, come poco dopo fece con efficacia anche William Butler Yeats, era per Croker prioritario. Questa edizione italiana è speciale perché oltre al testo che uscì nel 1825 (in Italia fu tradotto da Francesca Diano nel 1999 sempre da Neri Pozza e questo anno ricorrono i duecento anni dalla prima pubblicazione) contiene anche le due edizioni successive chiamate “Seconda parte” e “Terza parte”. Francesca Diano ha riunito tutte e tre le edizioni. Inoltre sono riportati il testo dei fratelli Grimm Saggio sugli esseri fatati, inedito in italiano, e anche un racconto gallese, i Mabinogion e leggende di Fate del Galles. Il libro è arricchito da incisioni tratte dalle prime edizioni dell’opera, opera di Croker, Daniel Maclise e W. H. Brooke. I Grimm ebbero una fitta corrispondenza con Croker e dal confronto epistolare fra loro emerse la convinzione che “il folklore europeo derivi da un’unica radice comune”, un richiamo implicito alla Tradizione primordiale. Involontario magari poiché Croker aveva una formazione razionalista ma rispettava le tradizioni e i racconti nella forma come venivano narrati dai contadini. Francesca Diano, indica come nei racconti “Percepiamo ancora le selvagge energie del sacro (pag. 33) e “Ovunque alita il temibile respiro del sacro”. Rimarca che queste storie “mantengono ancora il loro carattere mitico, sono ciò che resta dei grandi cicli mitologici della gente che abitava l’isola prima di loro”. Ancora: “Queste storie hanno lo scopo di informarci sulla credenza del buon popolo” o piccolo popolo, cioè gli elfi, le fate, gli gnomi, e così via. Ma Croker aveva come scopo non solo di far conoscere la cultura dal punto di vista letterario ma anche una finalità politica: la conoscenza reciproca dei popoli irlandese e inglese e della loro cultura per poter avviare, in prospettiva, una fase di distensione fra le due nazioni. Auspicio di Croker a fronte di una politica inglese pesantemente colonialista e crudele anche nell’imporre la lingua inglese, la religione e le leggi inglesi. La maggior parte degli irlandesi soffrivano la povertà e condizioni di vita molto precarie: addirittura fra il 1845 e 1849 ci fu in Irlanda una crisi profonda definita “Grande carestia” che vide partire molti nuclei familiari irlandesi alla volta del Nord America. Dal porto di Cork partirono molte centinaia di navi alla volta di New York. Secondo alcune statistiche per la carenza di cibo, per la tremenda crisi di raccolti, e per le malattie morì circa un milione di irlandesi e un altro milione emigrò.

Insomma, Tradizione, mitologia e politica: tutta l’opera di Croker è stata “un inno all’Irlanda. L’instancabile ricerca del passato della sua terra lo condusse a svelarne le bellezze più segrete e dimenticate” spiega Francesca Diano. Ma anche un impegno per avviare una politica di conciliazione con l’Inghilterra.

Leggere e apprezzare queste favole, leggende e fiabe è un vero piacere. Significa entrare in un mondo fatato, in un mondo che trae dalle antiche narrazioni celtiche tutto un sistema narrativo che spiega la struttura di una cultura, la cultura indoeuropea, con elementi di contatto con narrazioni di altri Paesi come i fratelli Grimm e Croker stessi convennero.

T. Crofton Croker, Fairy legends. Racconti di fate e di tradizioni irlandesi, (traduzione e cura di Francesca Diano). Pagg.735, euro 30,00

Manlio Triggiani Manlio Triggiani su Barbadillo.it