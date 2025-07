“Ernst Jünger. Una biografia letteraria e politica”, di Gabriele Guerra (Maggio 2025, pp. 292, €29, Carocci) è un saggio importante e necessario per chi voglia confrontarsi seriamente con una delle figure più complesse del pensiero europeo del Novecento. Guerra propone una lettura che non cerca di spiegare Jünger ma di attraversarlo. Non c’è intenzione di pacificare il suo pensiero né di farne un’icona, bensì di restituirne l’inquietudine, la stratificazione, la portata ancora attiva. Jünger è uno di quei rari autori che mettono a disagio ogni categoria: intellettuale soldato, estetizzatore della guerra, mistico dell’osservazione, aristocratico dello spirito in tempi di massa. Leggere Jünger significa entrare in una zona di tensione tra forma e distruzione, tra interiorità e tecnologia, tra visione e potere.

Guerra affronta questa figura con un approccio che evita la cronologia per privilegiare un sistema di angolazioni incrociate. I capitoli non accompagnano semplicemente il percorso biografico ma ne colgono le svolte simboliche, le forme espressive, le metamorfosi. Il cuore del libro si trova nell’analisi della stagione compresa tra il 1933 e il 1945. Qui Guerra mostra come Jünger non sia assimilabile a nessuna categoria politica del suo tempo. Non fu dissidente in senso tradizionale ma il suo linguaggio divenne via via più allusivo, simbolico, visionario. I diari di guerra vengono letti come tentativi di mantenere una postura di lucidità in mezzo alla palude della storia. Il centro di gravità è un pensiero che cerca nel sacrificio, nella figura del contemplativo e in un nuovo ordine dello sguardo un’alternativa alla brutalità del potere.

Nel dopoguerra la sua opera si riorganizza attorno alla cosiddetta Werkpolitik, cioè una politica dell’opera intesa come forma di resistenza intellettuale. Guerra analizza questa fase come una rifondazione conservatrice in senso forte ma non nostalgico. È un conservatorismo che rifiuta la reazione come semplice ritorno e cerca invece una verticalità del pensiero. Le “capanne del pensiero” e la figura dell’“anarca” sono le immagini emblematiche di questa stagione, in cui l’interiorità diventa campo di forza. Il termine “elitarismo” viene qui assunto senza difesa: non è esclusione, è esigenza di profondità. Per chi scrive, non è affatto un’accusa essere elitaristi se l’alternativa è l’appiattimento, specie se di categoria materialista.

Negli ultimi capitoli, che a nostro avviso sono tra i più interessanti del volume, Guerra indaga la stagione estrema di Jünger – quella del cosiddetto “stile tardo” – come una forma di ipermodernità. L’autore entra in una fase di scrittura rarefatta, fatta di aforismi, visioni, interrogazioni silenziose. L’ultima immagine di sé che Jünger restituisce è quella di un patriarca intimo, a tratti olimpico, abitato da un pensiero che si misura con l’invisibile. La riflessione conclusiva sul “demoniaco” in Jünger riporta il lettore al nucleo inquieto dell’opera: non una lotta tra bene e male ma una tensione continua tra forze che attraversano l’umano senza trovare mai un equilibrio.

Il merito principale del libro di Guerra è proprio quello di non voler chiudere Jünger in una formula. Nessuna classificazione, nessuna pacificazione, nessun tentativo di farne un autore conciliante. Il libro non è agiografico ma nemmeno inquisitorio. È un esercizio critico rigoroso, scritto con uno stile che evita sia l’accademismo che la divulgazione facile. Chi voglia ‘leggere’ Jünger per capire qualcosa in più del nostro presente, delle sue ombre come delle sue possibilità, troverà qui uno strumento prezioso. Non una guida definitiva ma un attraversamento acuto, denso e fedele alla complessità di uno scrittore e pensatore che resta decisivo proprio perché irriducibile.

Ernst Jünger. Una biografia letteraria e politica”, di Gabriele Guerra (Maggio 2025, pp. 292, €29, Carocci)

Marino Pagano Marino Pagano su Barbadillo.it