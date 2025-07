Ci vuole un po’ per raggiungerlo, almeno con le parole: “Sono su per un ruscello…”. Roberto Longoni pare sorpreso che il cellulare “prenda” anche tra i monti della sua fuga. E’ un selvatico dal volto urbano, a giudicare dalla foto. D’accordo sull’evitargli di venire a Milano (“Ci ho vissuto quattro mesi: mi è bastato”), ma non sarebbe stato male farsi trovare con un segnale bello solido. Invece…

Chiavarese di nascita e crescita, giornalista della Gazzetta di Parma, per un decennio collaboratore di Panorama Travel, Longoni firma ora Malditerra (Arca, pp. 366, euro 19), storia di amori intensi e impossibili, di autodistruzione per noia, ma anche di ricerca dell’assoluto. Ha il mare per protagonista: e lui, che l’ha scritta, ora risponde da qualche parte sull’Appennino…

“In realtà, il mare lo vedo da qui. Un’immensa via di fuga. Questo può essere il luogo giusto per raccontarsi, per me. A saperlo ascoltare, il mare c’è sempre per chi ci nasce. Mi è capitato di sognare burrasche devastanti, per scoprire la mattina dopo che ci sono state davvero. A Parma, sapere che il sismografo dell’osservatorio dell’Università registra le vibrazioni delle mareggiate contro le scogliere delle Cinque Terre mi ha fatto sentire più a casa”.

Più libero dal malditerra?

“Quello può prenderti ovunque”.

Cioè?

“Il mal di mare viene per il rollio delle onde, ha una base concreta. Il malditerra invece è più subdolo: nasce dentro di te, per l’assenza di quel rollio quando, sbarcato, ti ritrovi sul molo. Ma può venire perché tutti noi sappiamo quanto la terra, il mondo degli altri e della quotidianità, possa essere infida. C’è chi ci scende a patti, chi doma il proprio malditerra, magari facendosi forte di quello altrui. E chi invece ne soffre per tutta la vita: quasi avvertisse la rotazione del pianeta”.

Il suo è dunque un romanzo di formazione?

“Un romanzo generazionale, su quelli che avevano vent’anni ai tempi del Drive In, dell’inizio della fase estrema del consumismo, poi della caduta del Muro, della fine della storia, in realtà finita solo per la vecchia Europa, andata in pensione… Ragazzi felici all’apparenza, che tuttavia cominciavano a devastarsi con la droga, a morire in quella che, soprattutto col dilagare dell’Aids, è diventata una sorta di guerra”.

Generazione inutile per Pinìn-Brunello, oste ex marinaio che sembra guardare dall’alto dell’età i giovani protagonisti del libro. Non è un po’ esagerato?

“Fabrizio, io-narrante di Malditerra, ha un nonno comandante partigiano che ha vinto la guerra e ha dei genitori che hanno vinto la pace, diventando più che benestanti col lavoro. La sua è la prima generazione cresciuta davvero nell’abbondanza, lontana anche dalla memoria dell’Italia contadina fino agli anni ’50, il Paese dal quale veniamo un po’ tutti. Quella dei ventenni degli anni ’80 del ‘900 è stata una generazione senza un vero scopo, se non lasciarsi alle spalle piombo e sangue degli anni ’70. Ha investito sul vacuo e si è scoperta inutile. Basti pensare alla musica, vero diario di bordo giovanile negli ultimi decenni: quella di 40 anni fa è stata riscoperta per la pochezza dell’attuale, ma – rispetto all’intensità e alla ricerca degli anni ’70 – stenta a reggere il confronto”.

Quanta autobiografia c’è nel romanzo?

“Gli stimoli. Innanzitutto, mi sono dovuto confrontare col ricordo di amici portati via dall’eroina. I ragazzi della mia generazione furono i primi a caderci in massa. A differenza dei fratelli maggiori, che si avvicinavano alle droghe pesanti quasi per sottolineare il rifiuto del mondo così com’era, i ventenni degli anni ’80 lo facevano per dilatare i confini del divertimento, per rendere ogni aspetto della vita una pista da ballo. Poi ci sono le storie d’amore, ovviamente rielaborate, a volte troppo intense per essere vissute fino in fondo”.

Fino in fondo?

“Un tempo pensavo che a salvare l’amore di Romeo e Giulietta sia stata la loro morte precoce”.

E ora?

“Ora penso che sia necessaria l’esperienza del dolore per imparare ad amare davvero. Difficile metterla in pratica dopo la morte”.

Di autobiografico c’è altro?

“La pattuglia tedesca che evita al paese – che le Ss vogliono ridotto in cenere – di bruciare davvero. Il tenente e i suoi soldati rischiano la corte marziale per gente ostile. Una lezione di umanità anche per il mondo attuale. Fu mio padre, 93enne, a raccontarmi l’ episodio: vi assistette. Poi, per fortuna, non finì come nel romanzo. Mi auguro che tutti quei 13 soldati nemici siano tornati a casa vivi”.

“Quello della barca” è esistito? Un ragazzo idealista, pronto a mollare tutto per un sogno, che – una volta sceso dal proprio sloop – è impacciato come l’albatro di Baudelaire…

“Sono convinto che da qualche parte ci sia”.

E Raul, il figlio di papà che decide di darsi al male, quasi a sua volta cercasse un modo per ribellarsi alla realtà?

“Quello l’ho conosciuto”.

Nicole, bella e autodistruttiva, troppo fragile per credere nell’amore?

“Io sono stato un po’ Nicole, anche se non bello come la descrivo”.

Infine, la storia nella storia: i fratelli Vivaldi, scomparsi sette secoli fa con due navi e i loro marinai. L’ossessione di “Quello della barca”…

“Da piccolo avevo letto di loro in un’enciclopedia per bambini: uno dei racconti più affascinanti della mia infanzia. Ho immaginato un oltre”.

A proposito di sparire… Si fa tardi, non sarà l’ora di rientrare?

“Ho la lampada frontale. E poi sono più a mio agio in un bosco di notte che in una città di giorno”.

Lavinia Castelli Lavinia Castelli su Barbadillo.it