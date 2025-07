“Chi è Marina Terzi? Certamente nessuna di quelle che rispondono a questo nome sui social, per intanto. Ma neppure la più fededegna carta stampata è d’aiuto, in questo caso. Marina è la protagonista del romanzo, e colei che l’ha scritto si cela sotto il suo nome come dietro una maschera, che però, come sappiamo, per i greci e i latini non era un camuffamento ma anzi, era “persona”. La storia di Marina è vera, è sua, è vissuta e rivissuta con partecipazione nella memoria in tutti gli anni che separano gli eventi narrati dalla nostra epoca, questa sì, spesso, di maschere. Non femminile o, sia mai, femminea o femminista, ma naturalmente in contatto con il femminino, si potrebbe dire della Terzi. Ma le curiosità relative al romanzo di Marina non si fermano qui, cominciando dalla più ovvia ed evidente: capita di rado nell’editoria “pettinata” che la prefazione di un libro, e di un libro per di più legato ad un periodo storico tanto controverso e ancora scomodo, finisca per essere scritta dall’editore che pure, e quanto convintamente, ha deciso di pubblicarlo – “Vòlli, vòlli sempre, e fortissimamente vòlli”, scriveva Alfieri…

E però come convincere uno storico con tutti i crismi a prefare un libro la cui autrice, finché in vita, voleva restare anonima, al punto da utilizzare, per firmarsi, lo pseudonimo della protagonista stessa del suo romanzo?

Non ci rimane quindi che tener fede al nostro voto di silenzio, rimandare i lettori a una prossima uscita sull’argomento per un inquadramento storico, ed esortarli a godersi la storia di Marina e il suo addio al giardino delle Esperidi della sua infanzia. Con un solo caveat, quello del giovane Paolo, che dà il la a tutte le storie d’avventura che si rispettino: “Facciamo che io sono di vedetta sulla coffa di un vascello pirata. Ci posso restare anche delle ore qua sopra. Non mi stanco mica, io!”.

Non solo memorialistica

Non è solo un libro di memorialistica “repubblichina”, “Addio al Giardino delle Esperidi”, anzi, spicca per la lievità dello stile, la chiarezza, la capacità di descrivere i dettagli della vita quotidiana di alcune donne coraggiose e salde (e anche di qualche uomo) negli anni caotici e feroci della Repubblica Sociale”.

Uno spaccato di quotidianità

“La città, complice la lontananza, si riproponeva allo sguardo quasi risanata dalle sue ferite: nel cielo del golfo i gabbiani intrecciavano complicate geometrie di voli, planando lentamente sino a sfiorare le onde del mare, per poi risalire con una rapida impennata verso l’alto, tra strida rauche e modulate.

Marina guardava la città come se la vedesse per la prima ma anche per l’ultima volta: quella città che, come oscuramente sentiva, non era più sua, e che, comunque fosse andata, non sarebbe mai più stata la stessa: troppe cose erano cambiate, un mondo era finito e nulla sarebbe stato più come prima.

Stringendosi al cuore in un abbraccio consolatorio il suo Scerolino – ultimo emblema, il cane, di una fedeltà assoluta ormai irrimediabilmente perduta – in silenzio, piangeva.”

*Addio al giardino delle esperidi, di Maria Terzi, Aspis editore, euro 20, acquistabile qui

Luana Pavan Luana Pavan su Barbadillo.it