Costruito nel 1900, smantellato ai tempi della rivoluzione bolscevica, il monumento di Odessa alla zarina Caterina II (1729-1796) era stato restaurato nel 2007, quale omaggio della città ai fondatori. Dal 2023 è finito in un museo per rimuovere dagli occhi dei cittadini la memoria della città, che non è ucraina, ma russa, anche se non solo russa.

Appena al di sotto di Caterina II – nata Sofia Augusta Federica von Anhalt-Zerbst a Stettino, quindi tedesca – troneggiano infatti le statue di Giuseppe de Ribas, François Sainte de Wollant, Platon Aleksandrovič Zubov e Grigorij Aleksandrovic Potëmkin, cui si deve la nascita e lo sviluppo di Odessa.

De Ribas, partenopeo export

Il passato della città non parla solo russo, ma anche italiano. La fondazione di Odessa risale, infatti, al 1794, quando Giuseppe de Ribas – nell’esercito russo durante le guerre contro il sultano – propone a Caterina II di costruire una nuova città non lontano dalla fortezza ottomana di Yeni-Dünya, da de Ribas espugnata nel 1789.

L’idea di un nuovo insediamento nei territori della Novorossija, regione conquistata a fine ‘700 con le guerre russo-turche, nasce per il mancato decollo di Cherson, fondata dal governatore della regione, conte Grigorij Aleksandrovic Potëmkin, nel 1778, alla foce del Dnepr. Prende forma, quindi, l’idea di un nuovo insediamento, il cui sito è individuato da de Ribas presso le foci dei maggiori fiumi dell’Europa orientale. E’ il villaggio di Chadžibej, luogo di transito per le greggi, per i prodotti agricoli di Volinia e Podolia e per il traffico commerciale proveniente dalla Polonia e dal mar Baltico. Ampiezza della baia, profondità delle acque e accesso immediato al mare aperto offrono un vantaggio competitivo destinato a fare la fortuna di Odessa.





La San Pietroburgo del Mar Nero

Sulla scorta di tali caratteristiche, nel 1794 de Ribas presenta al neo-governatore della Novorossija, Platon Aleksandrovič Zubov, il progetto di una città portuale, per valorizzare territori meridionali dell’impero, come San Pietroburgo ha fatto con quelli settentrionali.

Il progetto è finanziato con 26mila rubli. Ricevuto il denaro e l’investitura di governatore della nascente città, il 27 maggio 1794 de Ribas si mette all’opera con François Sainte de Wollant, ingegnere di Anversa, conosciuto durante la conquista della fortezza turca d’Izmail. Il progetto urbanistico di de Wollant prevede un settore militare e uno mercantile del porto e un lazzaretto, simile a quello di Livorno. La fase esecutiva è avviata il 22 agosto dello stesso anno; in autunno si gettano le fondamenta delle maggiori strutture cittadine. Cherson, un insuccesso

Intenzione di de Ribas è far nascere una città “italiana”. Modello: la natia Napoli. Con tale obiettivo, nei tre anni di governo, fa arrivare dall’Italia ingegneri e architetti. Contestualmente favorisce il trasferimento di molti altri italiani, concedendo loro permessi di costruzione nel centro città delle prime torgovye doma (case di commercio).

De Ribas propone di chiamare la città “Odessos”, dal nome di un’antica colonia greca del mar Nero. La proposta è accolta. Nel 1795 la città diventa però Odessa. La sua importanza crescente s’intuisce nel 1797, quando, da Cherson, trasloca il consolato del Regno di Napoli: infatti dei 3.153 residenti di Odessa, 800 sono italiani.

Quando muore la zarina…

Dalla morte di Caterina II, regna il figlio Paolo I, avverso agli stranieri che con lei hanno collaborato. Il destino di Odessa pare segnato. Le conseguenze colpiscono anche de Ribas, che nel 1797 è richiamato a San Pietroburgo. Qui muore il 2 dicembre 1800 in circostanze oscure. Alla sua partenza da Odessa, vi erano già 60 edifici pubblici, 353 case private, 416 negozi, 101 magazzini e buona parte delle opere portuali… L’opportunità di continuare l’opera di de Ribas è però colta dal nuovo zar, che l’8 febbraio 1803 incarica il duca di Richelieu di portare a termine il progetto.

Il nuovo governatore – Armand du Plessis, duca di Fronsac, poi duca di Richelieu – è arrivato in Russia ai tempi della rivoluzione in Francia. Con de Ribas e de Woland ha partecipato all’assedio di Izmail. Giunto a Odessa, riprende i progetti dei predecessori e prosegue la colonizzazione, favorendo l’afflusso di altri stranieri. Durante questo periodo si costruiscono edifici e si organizza il sistema scolastico, con la creazione, tra gli altri, del ginnasio commerciale, dove l’italiano è materia obbligatoria. Una scelta dettata non tanto dalla presenza di numerosi emigrati dalla Penisola, quanto dalla loro influenza: l’italiano è la lingua franca nelle operazioni commerciali, negli affari, nei salotti, all’Opera, nelle scuole e per strada. E’ in italiano che, il 3 dicembre 1829, il governatore generale, conte Michail Voroncov, annuncia la fine dell’epidemia di peste e la ripresa delle attività cittadine.





Eisenstein e la scalinata

Come scrive Charles King in Odessa. Splendore e tragedia di una città di sogno (Einaudi, 2012) col tempo l’idea di de Ribas prende corpo, dando luogo a una “città leggendaria”, famosa non solo per i natali di Isaac Babel o per aver ospitato Aleksandr Sergeevic Puskin in esilio, ma anche per la presenza della scalinata Potëmkin, progettata a metà ‘800 dall’architetto Francesco Boffo (gli si deve anche l’elegante viale Primorskij). E’ la scalinata che si vede in una scena del film di Sergei Eisenstein, La corazzata Potëmkin (1925).

In tutto il centro storico, il contributo italiano è apprezzabile grazie a Francesco (Franz) Morandi che, dal 1845 al 1890, sviluppa il nuovo piano regolatore e una serie di opere pubbliche. Il lavoro di Morandi è decisivo anche per la nascita della Società delle Belle Arti e della Scuola di Disegno, i cui primi calchi in gesso, disegni, stampe, manichini e altri materiali didattici arrivano dall’Accademia di Brera. Sono italiani architetti che, a vario titolo, contribuiscono all’identità di Odessa: Alessandro Digbi padre e figlio, Francesco e Giovanni Frapolli, Ivano Dall’Acqua, Luigi Cambiaggio, Giovanni Scudieri, Giorgio Torricelli. Nel 1835 l’americano Henry Wikoff, in visita alla città, scrive: “Ero quasi tentato di credere che, per qualche scherzo, ci fossimo imbattuti in una città italiana”.

Ad avviare la prima impresa commerciale è tale Stefano Venturi. Agli italiani si devono, inoltre, l’apertura delle prime banche e degli istituti di assicurazione necessari a sviluppare il commercio estero. La prima agenzia è istituita nel 1806 da Benedetto Mercadalli; la prima banca commerciale risale al 1826 grazie a Giovanni Verani. Il peso, anche numerico, della colonia italiana cala dalla metà dell’800, ma sono ancora 286 gli italiani censiti nel 1900. Essi migreranno con la rivoluzione bolscevica dalla città ideata da un poliglotta napoletano – di padre spagnolo e madre irlandese – che volle farsi russo.

Sarmaticus Sarmaticus su Barbadillo.it