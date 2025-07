Nel 1973, Françoise Hardy celebra un lieto evento. Nasce il piccolo Thomas, frutto dell’unione che riteneva “poco comune” col bizzarro Jacques Dutronc. La canzone Message personnel sarebbe dunque in parte autobiografica? E’ credibile. Del resto è lei a firmare il testo. Che è metà parlato, metà cantato, su musica di Michel Berger, allora al meglio della creatività. Come spesso accade con la gran dama della canzone francese, le parole sono enigmatiche: “Si tu crois un jour que tu m’aimes [Se credi un giorno di amarmi] / N’attends pas un jour, pas une semaine [non attendere un giorno, né una settimana] / Car tu ne sais pas où la vie t’emmène [infatti non sai dove ti porti la vita] / Viens me retrouver [vieni a ritrovarmi] / Si le dégoût de la vie vient en toi [Se ti prende l’angoscia di vivere] / Si la paresse de la vie s’installe en toi [ Se la pigrizia della vita non se ne va / Pense à moi [pensa a me]». Non è amore triste, ma passione inquieta, sebbene così marchiata dal sigillo della tenerezza. E’ bello. E’ Françoise Hardy. Perfino le signore, che accettavano di ballarlo controvoglia, spesso vi soccombevano. Giusto per vedere se si pensava davvero intensamente a loro.