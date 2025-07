Ho spogliato Achille Lauro. Ho spogliato le sue canzoni di tutine, mantelli, gioielli, velette. L’ho spogliato anche dell’eleganza più o meno dandy degli ultimi look. Ho trovato canzoni bellissime. Tutte: quelle irriverenti, quelle maledette, quelle della pietas e quelle d’amore, del dolore e della salvezza, il grido d’aiuto e lo sberleffo ai benpensanti, la carezza e lo scandalo. Ho provato ad ascoltarle con un orecchio alla musica e un occhio alle parole. Potenti. Tappate le orecchie, ho letto i testi scoprendovi la poesia con tutto l’armamentario linguistico, ritmico e metrico comprese le parole troncate e le ripetizioni che esige la musica urban trap. Alla fine, le ho rivestite dei panni glamour delle ultime apparizioni e di tutine, mantelli, gioielli, velette, perché Achille Lauro è tutto questo. Anche adesso, con quello che sembra solo a una lettura maliziosa e superficiale una restaurazione e non l’ennesima evoluzione.

“A narrare il mutare delle forme in corpi nuovi, mi spinge l’estro”. Lo ha scritto Ovidio, l’avrebbe potuto dire Achille Lauro. Un’iperbole, si fa per dire. Achille Lauro sarebbe stata materia ovidiana: inafferrabile, inaspettato, straordinario, scandaloso, sensuale, fiabesco. Estroso di certo, metamorfico ancora di più. Con Achille Lauro non si fa in tempo a scrivere cosa è, che già non è quella cosa, ma un’altra, che a sua volta scivolerà in altra forma. Unico come un NFT dell’araba fenice, col cuore che batte e con la mente in speed up, avrebbe scritto un Ovidio dell’era social. Lo diciamo noi per un artista che da quindici anni nasce e rinasce da se stesso, lui creatura e creatore, con la dote unica dell’opera d’arte. Achille Lauro è un’opera d’arte. Una statua di Boccioni, un volto di Dalì, un innamorato di Cezanne, un quadro di Chagall lo confessa lui “c’hai fatto col pennello, ma’”, un David di Michelangelo (in “Me ne frego”), un calligramma di Apollinaire, una commedia shakesperiana ma con Amleto protagonista, l’alloro di Bernini. Con l’alloro tutto torna. Laurus porta in sé il destino: incoroniamolo e amen. Una tiara, please. Quella di “Maleducata” troppo pomposa, oggi non la indosserebbe mai. Oggi Achille Lauro è nella fase minimal ma si prende un’altra corona poetico-musicale: metallo oro e platino come quello di “Comuni mortali”, l’opera farfalla.

Vate dell’inaspettato, Achille Lauro comincia con “…non sono mai me stesso” di “Rolls Royce” e oggi crisalide appena lacerata, posa le sue ali di farfalla su una personale “Walk of fame”. E chi se ne frega (direbbe Achille) dei rischi o se il meteorite del successo possa schiantarsi su di lui, alla fine “Amore, abbassa il tettino” (in “Perdutamente”). Il tettino è un altro abito, un altro look dei capelli, un’altra sensibilità costruita tutta su una sola parola: Amore, l’ossessione desiderio sogno della poetica di Achille Lauro. Perché quello che resta è l’amore, ammonisce dal palco del Circo Massimo nelle due date dei concerti che hanno preluso al tour. Ammonisce o ammicca? Forse la seconda, per lui che ha la seduzione nelle vene. Nella mappa cromatica, maledetta, sentimentale dei suoi tatuaggi c’è la parola seduzione? Chissà, forse, magari. E’ un gioco letterario scrivere di Achille Lauro rimestando tra gli avverbi dell’incerto. Ogni cosa di lui sfugge, anche alla grammatica. Che c’entra, infatti, la grammatica, cosa della logica, con il mondo dell’immaginazione creato da Achille Lauro? Immaginazione, anzi immaginifico. La ‘i’ maiuscola: Immaginifico. Come il poeta che insegnò a vivere nello spropositato dell’arte, che fece mito di sé e portò la hybris nel ‘900.

Sulla rotta di D’Annunzio

Immaginifico D’Annunzio che seduceva le masse con la sua vita ineguagliabile: donne fatali, culto della Bellezza, la parola lussuosa, l’aristocraticismo esistenziale. “La mia anima visse come diecimila!” E’ Lauro? No, è D’Annunzio. “C’è chi sogna la vita tranquilla e poi ci siamo noi” E’ D’Annunzio? No, è Lauro. E’ stato Lauro al Circo Massimo, quel noi è la sua band, è Danien, è Gregorio Calculli, ed è pure Boss Doms, l’amico il musicista il genio della lampada con cui Achille Lauro ha fatto le cose più esaltanti. Le più estrose, se estro e torniamo a Ovidio, è ciò che pungola. Insomma, Achille Lauro è inseguito dal tafano della musica, come la ninfa Io che dal mito è sbarcata al Circo Massimo e da qui all’Olimpico (sold out in una manciata di giorni) e poi fino all’Olimpo, perché siamo certi quella è la meta di Achille anche se un pit stop potrebbe essere la direzione artistica di Sanremo.

Le tante anime

Quante sono le anime di Lauro? C’è quella urban e underground, l’anima trap e glam rock, poi la samba trap di quel gioiello della follia musicale che è “Pour l’amour” con Boss Doms, l’anima hip hop, l’anima delle ballad, passando per il jazz, le cover, i mixtape. Queste solo le anime musicali. C’è poi il Lauro del luxury, il Lauro Abramovich, il Lauro imprenditore, il Lauro designer e creator, il Lauro scrittore e ancora l’anima del talent scout. Senza dimenticare il Lauro della beneficenza, dei ragazzi di strada, dei bambini ammalati, degli incontri nelle scuole. Onnivoro come il Vate, più del Vate Lauro ha la malinconia, il dolore.

A chi, come noi, non lesina nostalgia di Achille in tutina dorata, Achille dalle lacrime di sangue, Achille con la barba di perle o soltanto col dorso nudo tatuato, occorre ricordare che il ragazzo trap di “Thoiry” planava sempre sull’amore. Anche e soprattutto quando si levò il mantello a Sanremo nella più laica e pop versione del francescanesimo – siamo certi che il santo di Assisi si sarebbe divertito- o quando inscenò il battesimo o si mostrò col costato trafitto di rose. Perché per Lauro “Dio c’è” non è solo il titolo del suo disco del 2015 ma è un mistero pop, un’icona. Dalla leggenda cristiana ha tratto il personaggio di Barabba, l’alter ego che non ce l’ha fatta a salvarsi, il personaggio simbolo di quel mondo sul quale Achille Lauro ha costruito la sua iconografia da Barabba a Maharaja. Una storia che attraversa tre dischi di Lauro e approda, in “Comuni mortali”, al capitolo III: la farfalla è nata e Barabba resta uno “dei mie fratelli che non sono più tornati a casa” e una dolcissima e struggente ninna nanna. Culliamo il Bar-abbâ, figlio del padre, andato a perdersi, mentre Achille è figlio della madre, il figlio salvato dall’amore di una madre cui dedica il capolavoro “Cristina”. Alla fine tutti i foglietti scritti da bambino dovevano trovare un senso nell’enorme dedica d’amore, che è un battito più in là del letterario ritorno al ventre della madre. La Madre salva, perché l’amore salva.

Il messaggio di chi era rimasto indietro

Ragazzi di strada, dolenti e dannati, violenti e soli, ai margini di una società “che fa poveri i più poveri”. I ragazzi che sognano di sfrecciare per le vie di Roma in Rolls Royce. Uno ce l’ha fatta e canta “Dio ti prego salvaci da questi giorni/Tieni da parte un posto e segnati ‘sti nomi”. Dio per statuto l’avrà fatto ma anche Achille se li è segnati, raccontando, appena due anni fa, attraverso la più sfacciata memorialistica la sua Achilleide anche se la intitola “Iliade” e conia un’espressione “Ragazzi madre” che è l’inverarsi del pasolinismo dei ragazzi di strada. Bypassati i poeti maudit, messo l’acceleratore dello zip rubato alla flanerie dei francesi ma conservando paradisi e spleen (in verità tradotti nel citazionismo marketing della musica urban e trap), per la poetica di Lauro si può inventare un itinerario pasolidannunziano. Metterla così – se ne ha la consapevolezza- fa saltare in aria i cattedratici, fa chiedere a Dio di segnarsi ‘sto nome di chi si è inventata la blasfema espressione, però non si può negare a Lauro la strizzatina d’occhi e di cuore a Pier Paolo Pasolini, al poeta delle periferie, al cantore scandaloso dei ragazzi di vita. Chi non vedrebbe nei volti dei protagonisti del docufilm “Iliade: Ragazzi Madre” Riccetto, il Caciotta, Marcello, le figlie di Sor Antonio? O la miseria morale ed economica delle periferie o il vagabondare fino alle panchine di Villa Borghese? O ancora la mascolinità tossica, la prostituzione, la droga, la galera? “…chi può strappare / un giorno ancora alla morte e al dolore – / hai ai tuoi piedi tutta Roma”. E’ Lauro? No, è Pasolini di “Serata romana”. Ad avere Roma ai suoi piedi è Achille Lauro, che Roma l’ha vissuta, fuggita, ritrovata, fatta sua. Roma è una città, un’amante. La vuole così: maleducata, pessima, incosciente, giovane, disperata.

Mamma Roma sta in una canzone di Lauro. Non una canzone qualsiasi ma in “Roma” (2019) che messa allo specchio è diventata “amoR”, disco d’oro e manifesto del nuovo Lauro. Per capire chi è oggi Achille Lauro, afferrarlo prima che sguizzi via verso altre forme di sé, basta ascoltare una dietro l’altra le due canzoni dedicate a Roma. Non c’è solo il ragazzo diventato uomo, c’è l’artista che ha trovato la sua voce nel cantare tutte le declinazioni dell’amore. Ma quant’era bella la voce strascicata del ragazzo che vede la Barcaccia di Piazza di Spagna navigare “su un mare di lacrime/Poi mi dispero di felicità/Un altro giro di GRA/Così veloce che ci fermerà mai”. Così veloce da finirci ora a Piazza di Spagna, a fare l’inchino alla città per conquistarla con un bagaglio di promesse e gratitudine, di insaziabile fame d’amore “Abbracciami ancora Roma/prima di addormentarci stasera”

Lauro Farfalla

Ed ecco arrivati a Lauro farfalla. Al disco delle ballad d’amore (si sfidi una donna a non voler stare dentro una canzone di Lauro), all’omaggio al cantautorato con il quale confessa di essere cresciuto nella periferia romana, alle canzoni che piacciono a un pubblico adulto e non solo anagraficamente. “Comuni mortali” è un disco toccante ed elettrizzante assieme e “Incoscienti giovani”, per ritmo e testo, è destinata al catalogo delle grandi canzoni d’amore italiane, tra “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni e “Sally” di Vasco Rossi. Non ammetterlo rischia di celare un pregiudizio, di considerare Lauro ancora baco o di non ammettere che Rivoluzione e Restaurazione non sempre sono antitetiche. Almeno quando arriva Achille Lauro.

Lauro vuole essere icona di libertà, vuole avere una vita super (il prefisso che usa di più), vuole fare un passo sempre più in là, vuole stupire (chi se lo aspettava così bravo ragazzo?), vuole un pubblico da adorare che lo adora (lo chiama Bellezze), vuole il successo. Giusto così. Lo merita fosse solo per l’intelligenza con cui ha costruito passo per passo l’immaginario achilliano. E’ paraculaggine, come scrive qualcuno? Magari è solo un gioco tra personaggio e autore. Lauro non ha mai negato di aver creato con la sua musica una delle più grandi autofiction, facendo della sincerità un metodo, un mezzo e uno scopo. Di Stephen Curry, cinque volte miglior tiratore di liberi NBA, si dice che l’intelligenza lo porta a spiazzare l’avversario: mentre fa un tiro, già ha cominciato l’altro. Achille è così: intelligenza a servizio dell’arte. Spregiudicatezza e megalomania virtuose, talento – come lui stesso afferma- che coincide con l’ostinazione, vita che è sogno.

Jean Cocteau diceva della marchesa Luisa Casati, personaggio omaggiato da Lauro a Sanremo 2020, che era “il più bel serpente del paradiso terrestre”. Non sappiamo se il serpente Lauro abbia già pronta una pelle nuova. Questa fase minimalista piace. In ogni caso un’altra metamorfosi sarebbe una scossa di rarità nell’odierno panorama musicale, oseremmo culturale, italiano. Intanto, da “Comuni mortali” a “Comuni immortali” è stato un lampo. E il 10 giugno 2026 tutti già all’Olimpico!

*foto dalla pagina social di Achille Lauro

Daniela Sessa Daniela Sessa su Barbadillo.it