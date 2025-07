La città palcoscenico da anni sta vivendo la sua inarrestabile agonia, accelerata da cambiamento climatico e inquinamento. Si sbriciola, sprofonda, la vetusta signora, stracarica di antiche memorie che hanno plasmato la sua storia e quella dell’italica penisola. Parlarne diventa banalità manifesta, ma parlarne bisogna perché, come certo saprai, la città è ancora finita sulle pagine dei giornali di mezzo mondo. Bezos è qui che ha preso moglie, proiettando, anche se per poco, i riti spettacolari di una sfacciatissima ricchezza. Chi ama Venezia come te e me e i milioni di visitatori che strisciano le suole sui suoi nobili marmi annuisce. Sul Financial Times, 28 giugno 2025 l’articolo di Rachel Spence: “ (…) In poche parole, Venezia è ancora in pericolo e ha bisogno di tutto l’aiuto possibile. Sicuramente quindi, i veneziani dovrebbero rallegrarsi che Jeff Bezos ha donato tre milioni di euro a tre organizzazioni locali impegnate a dare a Venezia un futuro più sostenibile. Ma nella città del romanticismo, i soldi non possono comprare l’amore. Bezos è stato accolto con rabbiose proteste dai locali che dicono stia trattando Venezia come un parco giochi privato, scegliendo di sposarsi lì in uno stravagante multimilionario fine settimana. Greenpeace ha sventolato in Piazza San Marco uno striscione con la scritta: “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio puoi pagare più tasse”. Gli attivisti locali, compresi i sostenitori degli alloggi a prezzi accessibili, che si autodefiniscono No Space for Bezos, hanno protestato sul Ponte di Rialto minacciando di riempire i canali con coccodrilli gonfiabili. La furia rivolta al fondatore di Amazon e al suo entourage rivela che una comunità ha ben chiaro la distruzione portata su di essa dall’avidità.

Massimo Cacciari filosofo di rango dell’ex intellighenzia italica, e ospite fisso ai teatrini di Miss Lilly Gruber se ne frega del matrimonio e lo dice, facendo imbufalire il nipote che avrebbe voluto proibire a Bezos di accendere i riflettori sul suo matrimonio. “Le nozze di Bezos fanno litigare gli uomini di casa Cacciari” titola Il Giornale nell’articolo di Federico Garau, 26 Giugno 2025 – mentre su La Repubblica, 25 giugno 2025, Andrea Lattanzi scrive: “Venezia, Tommaso Cacciari contro Bezos: Hanno cambiato location, date, i suoi yacht non verranno qui. Stiamo vincendo 3 a 0 a tavolino e siamo molto soddisfatti”. Tommaso Cacciari, nipote dell’ex sindaco Massimo Cacciari è da anni fra gli attivisti più in luce sulle problematiche veneziane, commenta così le ultime notizie sul matrimonio di Jeff Bezos a Venezia. A fare da sfondo c’è uno sfratto a Sacca Fisola, zona di case popolari sulla Giudecca, per il quale protestano i movimenti di lotta per la casa. “Questi sono i problemi di Venezia, ma – rincara Cacciari – Bezos ci ha consentito di parlarne non a tutta Italia ma al mondo. Lui è responsabile dell’elezione di Trump e lo avrei contestato anche se fosse venuto su una barca a remi”.

Mentre il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro su Veneziatoday.it: «Vogliamo incontrare Bezos, può fare di tutto per la città». Secondo il primo cittadino, il proprietario di Amazon «può fare di tutto», e non solo in prima persona.

Occasione sprecata dal paperone amico di Trump, diciamo noi. Sprecata perché il momento era unico e uno degli uomini più ricchi del globo ha dato l’obolo alla città mendicante. Occasione sciupata perché Bezos avrebbe potuto adottarla Venezia, se gli piace così tanto, legare il suo nome a futura memoria, divenendo apripista per ulteriori futuri salvamenti. Ingenua utopia la nostra visto che Bezos è sostenitore di Donald Trump. La città appartiene al mondo, che la vorrebbe eterna, tanto il suo aspetto fiabesco colpisce. Venezia non è più, duole dirlo, dei soli veneziani e nemmeno degli italiani. Nella città respiri la storia che ha forgiato l’Europa. Ma divagare è facile. In questo Bezos ha fallito, si è lasciato scappare l’occasione, e un obolo non basta. Il paperone ha perduto la possibilità di lanciare un appello planetario, di coniare una nuova forma di mecenatismo, legando il suo nome alla storia. Gli incredibilmente ricchi, i paperoni del pianeta hanno il dovere (morale se non altro) di occuparsi di patrimoni a rischio, anche per evitare la secca chiusa dell’articolo del Financial Times: “ Le donazioni da sole non risolveranno i problemi di questa fragile città; se Bezos avesse davvero a cuore Venezia, avrebbe dovuto, come ha recentemente affermato un religioso veneziano, sposarsi a Beverly Hills.”

Tgcom24, 1 luglio 2025: “Mentre il mondo si divide tra amanti e contestatori del lusso sfrenato, dall’altra parte di uno dei divorzi più costosi della storia si consuma una rivoluzione silenziosa. MacKenzie Scott, l’ex moglie di Bezos, in sei anni ha fatto donazioni benefiche per 19,2 miliardi di dollari a oltre 2.450 organizzazioni. Zero rumore, zero gossip, molta pragmatica generosità”.

Non è mai troppo tardi per Jeff e la seconda moglie per imparare qualcosa.

Lorenzo Ferrara Lorenzo Ferrara su Barbadillo.it