Zaini di scolari e studenti si chiudono un’ultima volta. Per un paio di mesi non si apriranno. Fin dal primo mattino valigie e treni sono pieni. E’ tempo di gelati che si sciolgono troppo presto, di piedi nudi sulla sabbia o sul prato, di sieste all’ombra dei pini… Anche la Francia mette gli occhiali da sole e sorride, pronta a godere i grandi appuntamenti dell’estate.

Pedalare in bellezza per 3320 km

Sabato scorso il Tour de France è partito da Lilla e già vediamo i corridori filare lungo i paesaggi, celebrandone la bellezza, mentre si apprestano ad attraversare 11 regioni , 34 province lungo 3320 km. Presto risaliranno, per l’ultimo sforzo trionfale, gli Champs-Elysées.

La fanteria di marina

Qui fervono i preparativi per la festa nazionale del 14 luglio. La parata dovrebbe rivelarsi ancor più spettacolare del solito, con oltre 7.000 partecipanti, 200 cavalli, 196 veicoli, 63 aerei e 33 elicotteri. Sarò con fierezza ad ammirare anche il reparto del Ricm (Régiment d’infanterie chars de marine, ovvero Reggimento di fanteria motorizzata di marina), il più decorato di Francia, di cui ho l’onore di essere madrina. Con 121 citazioni al merito, il Ricm incarna un secolo di impegno al servizio del Paese. Ora, quando festeggia i 110 anni, esso sfilerà accanto ai fratelli d’arme finlandesi, che coi francesi formano la Force Commander Reserve (Fcr) della Finul, un’unità di reazione rapida.

Quanto ai fuochi d’artificio – trasmessi in diretta sulla rete tv France 2 per chi resti a casa – si accompagneranno, come ogni anno, al grande concerto sinfonico organizzato sul Campo di Marte dalla Cantoria del Coro di Radio France e dall’Orchestra nazionale di Francia.

Dalla Rochelle ad Avignone

Ovunque, sul territorio nazionale, il ritmo è questo: balli dei pompieri, feste di villaggio, ma anche Francofolies de la Rochelle, dove Julien Doré, Clara Luciani, Véronique Sanson, Philippe Katerine, Miossec e Laurent Voulzy sono attesi quest’anno.

Nettamente più a sud, la 79° edizione del festival di Avignone “in and off“, appena cominciato , trasforma l’antica città dei papi in capitale mondiale dello spettacolo vivente…

Quanti festeggiamenti! Vi auguriamo un’estate meravigliosa, spensierata, densa di cultura, di letture, di dolcezza e d’amicizia.

Point de Vue, n. 4012

Adélaïde de Clermont-Tonnerre Adélaïde de Clermont-Tonnerre su Barbadillo.it