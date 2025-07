La rivista Science pubblica (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ads5006) uno studio secondo il quale la proteina Spike può provocare l’Alzheimer. La rivista Science pubblica (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ads5006) uno studio secondo il quale la proteina Spike può provocare l’Alzheimer. Gli autori del lavoro scrivono infatti che “è stato dimostrato che l’amiloide-β, il principale componente delle placche amiloidi nella malattia di Alzheimer, viene generato in presenza di microbi”.

I ricercatori hanno quindi realizzato in laboratorio organoidi retinici umani – ricavandoli dai tessuti post mortem – contenenti neuroni elettrofisiologicamente attivi. Hanno così mostrato gli effetti del Sars-CoV-2 sul sistema nervoso, osservando che la proteina Spike può indurre la formazione di aggregati di amiloide-β negli organoidi retinici. Gli studiosi concludono precisando che, “sebbene l’eziologia dell’Alzheimer rimanga sconosciuta, l’ipotesi dell’infezione sta ricevendo sempre più sostegno”.

Si dirà che non si può impedire una malattia (neppure con più vaccini): fatalità (l’infezione) per fatalità (l’Alzheimer). Ciò fa parte della vita. Tuttavia si continuano a mettere sul mercato vaccini anti-Covid, che inducono l’organismo non ad abituarsi a minime quantità di virus (come coi vaccini tradizionali) – ma a produrre la proteina Spike.

Gli ultimi vaccini anti Covid, approvati in aprile dall’Ema, a tecnologia saRNA (self-amplyfing RNA), contengono molecole di RNA che, una volta entrate nelle cellule, si moltiplicano, codificando grandi quantità di proteina Spike biologicamente attiva.

Rischi dei vaccini auto-replicanti

Ne abbiamo parlato con Maurizio Federico, PhD in biologia e direttore del Centro nazionale per la salute globale dell’Istituto Superiore di Sanità, che, gentilmente e a titolo personale, ci ha spiegato come funzionano questi prodotti ingegnerizzati e quali sono i rischi: https://blog.ilgiornale.it/locati/2025/04/18/toh-un-nuovo-vaccino-anti-covid-ma-a-cosa-serve/

Dissociazione o (dis)interesse?

Quale dissociazione porta ad accorgersi che la proteina Spike è pericolosa (i vaccini anti Covid possono indurre miocarditi, pericarditi, malattie trombo-vascolari, alterazioni del ciclo mestruale, oltre all’Alzheimer), ma ad acquistare centinaia di milioni di dosi di un vaccino ingegnerizzato, che induce chi lo riceve a produrre continuamente la proteina Spike, infettando a ciclo continuo?

*Dal blog di Gioia Locati

Gioia Locati* Gioia Locati* su Barbadillo.it