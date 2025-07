Il tracciato di Silverstone non è ‘solo’ la sede della dodicesima gara nella stagione 2025 ma rappresenta la storia e la tradizione della Formula 1.

Su questa pista – ricavata unendo le vie perimetrali di una base della RAF – infatti, si è tenuto il primo Gran Premio valido per la Formula 1, nel 1950.

Nonostante le trasformazioni degli ultimi lustri, il circuito – situato nella contea del Northamptonshire – ha mantenuto intatte le sue principali difficoltà, sia preparazione delle vetture, che di guida.

Tecnica, con i suoi iconici curvoni ad ampio raggio in successione, la pista misura 5891 metri e conta 18 curve, con due zone DRS.

Al netto delle probanti forze laterali sugli pneumatici la Pirelli ha scelto comunque delle mescole relativamente dure, in particolare rispetto al recente passato: le C4 (Soft), le C3 (Medium), le C2 (Hard).

Le prove libere

I tre giorni inglesi cominciano con un risultato d’impatto, giacché nelle prime libere del venerdì, le FP1, il miglior tempo è di Lewis Hamilton sulla Ferrari, in 1’26”892 (Soft).

Nelle FP2 il migliore è stato l’alfiere della McLaren Lando Norris, in 1’25”816 (Soft).

Sabato – al contrario della ‘limpida’ giornata precedente – su Silverstone sono scese le nuove: le ‘coperte’ FP3 hanno visto il primato di Charles Leclerc, in 1’25”498 (Soft).

Le qualifiche

La Q1, con qualche goccia d’acqua e una bandiera rossa (ai meno 6’49” dalla fine per un testacoda di Franco Colapinto) è alla fine stata primeggiata da Max Verstappen, in 1’25”886 (Soft).

In Q2, invece, si è messo in luce ancora Hamilton, davanti a tutti in 1’25”084.

Dopodiché, nella decisiva Q3 i motivi d’interesse sono stati tanti micro-errori e dei distacchi molto ravvicinati: Oscar Piastri, dopo il primo run, è il poleman provvisorio con il riferimento di 1’24”995.

L’ultimo tentativo si gioca sul filo del minuto 25” e zero: quasi tutti, però, soprattutto nell’ultimo tratto, con le tre curve finali 16-17 e 18 (chicane Vale e curva Club) commettono delle leggere sbavature.

Leclerc e Hamilton, di fatto, si giocherebbero una potenziale prima fila e né Norris, né Piastri ritoccano in maniera sufficiente i loro riferimenti precedenti.

Verstappen, invece – anche sfruttando una leggera scia di Andrea Kimi Antonelli – ci riesce e in 1’24”892 conquista la pole position.

Alle sue spalle, Piastri, Norris, George Russell, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Oliver Bearman, Fernando Alonso, Pierre Gasly.

Antonelli e Bearman, tuttavia, hanno dovuto pagare una penalità, rispettivamente di tre e dieci posizioni.

L’italiano, per via dell’incidente in Austria e il britannico per un’infrazione commessa nelle FP3, rientrando ai box durante una bandiera rossa; Antonelli, dunque è sceso decimo e Bearman diciottesimo.

La gara

Sul circuito di Silverstone la domenica mattina si è abbattuto un temporale che ha costretto a rivedere i programmi delle categorie propedeutiche.

Per il Gran Premio, nel pomeriggio, le precipitazioni sono diminuite nettamente ed è uscito il Sole, anche se per cominciare la gara (Colapinto dalla corsia dei box) – nello stint iniziale – vanno tutti sulle Intermedie.

Alla fine del giro di formazione, Leclerc, Russell, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Bearman rientrano ai box per montare le gomme da asciutto (Russell le Hard, il monegasco le medie), partendo da lì.

Allo spegnimento dei semafori Verstappen mantiene la posizione su Piastri, con Norris che fa lo stesso nei confronti di Hamilton.

Nelle retrovie, un contatto tra Liam Lawson e Esteban Ocon in curva 5, la Aintree, costringe il neozelandese al ritiro.

Si decide allora per una neutralizzazione virtuale, valida dal giro 2 e al termine della stessa tornata anche Antonelli sceglie i box (per le dure); la competizione riparte dal giro 4.

Non per Birtoleto, che finisce in testacoda alla curva 2, la Farm e pur potendo in un primo momento proseguire deve ritirare la sua vettura, fermandosi nella via di fuga interna alla curva 9, la Copse.

Così, al giro 6, arriva una nuova Safety Car virtuale che dura poco meno di due passaggi; non appena sventolano le bandiere verdi (giro 7) Piastri si fa subito vedere da Verstappen.

Le gomme dell’olandese sono ai limiti della tenuta, tanto che in ogni curva la sua monoposto scivola, perdendo trazione in uscita.

Il sorpasso si compie sul rettilineo dell’Hangar Straight, prima ancora della staccata della curva 15, la Stowe.

Nella tornata numero 8, dunque, Piastri è passato al comando, guadagnando immediatamente più di due secondi di vantaggio nell’arco di pochi metri.

La variabile ‘meteo’, però, torna a imperare: alla fine del giro 9 Antonelli effettua una seconda sosta, ripassando alle intermedie.

Trascorrono due giri e la Direzione Gara disabilita il DRS, anticipando il ritorno di una fitta pioggia: così, alla fine del giro 11 chi non lo aveva fatto in precedenza è tornato sulle intermedie.

Tutti tranne Ocon, rimasto sulle Intermedie con cui era partito.

Tra l’altro, approfittando delle fasi concitate, ai box Verstappen è riuscito a recuperare una posizione su Norris, persa poche curve prima a causa di un suo errore.

Le precipitazioni in pochi minuti diventano sempre più copiose e al giro 14 si sceglie la Safety Car per ovviare alla pericolosità delle condizioni, data la visibilità pressoché nulla.

Il Gran Premio riparte dal giro numero 18, tra le colonne di acqua innalzate dall’asfalto e qualche timido raggio di Sole sullo sfondo: non si riesce ad ultimare quella tornata che è di nuovo tempo di Safety Car.

In questo caso, in seguito al tamponamento di Hadjar su Antonelli alla curva Copse: il pilota della Racing Bulls è finito contro le barriere, a differenza dell’italiano che ha potuto proseguire.

Della neutralizzazione ha approfittato Ocon, ai box alla fine del giro (proprio il diciottesimo) per la prima sosta.

La vettura di sicurezza rientra al termine del giro 21, non prima che l’elastico di Piastri, con annessa frenata in pochi metri lungo l’Hangar Straight non abbia creato ulteriore scompiglio.

Già innervosito, Verstappen finisce in testacoda e così ricomincia la gara dal decimo posto; per Andrea Antonelli, invece, la collisione con Hadjar si è tradotta nel suo ritiro (fine giro 23).

La manovra di Piastri – col rischio di tamponamenti multipli – gli è costata dieci secondi di penalizzazione.

Alle spalle delle due McLaren, intanto, Nico Hulkenberg ha recuperato su Lance Stroll e Russell è risalito sesto, alle spalle di Pierre Gasly.

I tempi, al vertice, sono sul minuto 41” e cinque, minuto e 42” basso.

Al giro 26, Hamilton si riporta sesto su Russell, passandolo alla curva 15, la Stowe.

Il britannico della Ferrari si guadagna allora l’onere di attaccare Gasly, ma il francese si difende strenuamente sfruttando soprattutto le frenate.

Al giro 29, però, Hamilton sfrutta la migliore accelerazione in uscita dalla Stowe portando l’attacco – e chiudendolo – alla chicane Vale.

Cinque tornate dopo si può riusare il DRS e Hulkenberg sorpassa Stroll (curva Stowe, giro 34).

A sua volta il canadese dell’Aston Martin perde anche una posizione su Hamilton all’inizio della tornata numero 35, alla curva 3, la Village, manovra poi perfezionata nella curva successiva, The Loop.

Il miglioramento delle condizioni si evidenzia anche attraverso i riferimenti del cronometro che i due alfieri della McLaren portano intorno al minuto 40” basso.

Fernando Alonso si ferma di nuovo alla fine del giro 37 per le gomme d’asciutto (medie), anticipando Russell (dure) di un giro.

Il britannico, però è in difficoltà a portarle in temperatura e va in testacoda alla curva 11, la Maggots, finendo nella via di fuga, pur senza ulteriori impedimenti.

Hamilton (per le morbide), Stroll, Verstappen (per le medie), Gasly, Sainz, Bearman rientrano tutti alla fine del giro 41.

Il giro dopo è la volta di Hulkenberg e Leclerc (per le medie il tedesco, per le morbide il monegasco), con il veterano della Kick-Sauber che mantiene la sua posizione, difendendosi dall’undercut di Hamilton.

Piastri si ferma alla fine del giro 43 per le medie, scontando anche la penalità e lascia la testa virtuale al compagno Norris, a sua volta autore della sosta alla fine del giro successivo, il 44 (sempre per le Medium).

Forte delle Soft Hamilton può lanciarsi nel confronto per il podio ma davanti a sé Hulkenberg ribatte, tempo sul giro dopo tempo sul giro.

Al termine dei 52 giri in programma la bandiera a scacchi saluta la vittoria di Lando Norris, vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna con Oscar Piastri secondo.

L’australiano è stato anche l’autore del giro più veloce, in 1’29”337, alla tornata numero 51.

Dietro alla doppietta della McLaren, ecco il primo storico podio in Formula 1 di Nico Hulkenberg (diciannovesimo al via) dopo 239 Gran Premi cominciati, nonché il primo per la Sauber dal 2012.

Quarto Lewis Hamilton, poi Verstappen, Pierre Gasly, Stroll, Alexander Albon, Fernando Alonso e George Russell (all’ultimo punto); seguono Bearman, Carlos Sainz, Ocon, Chrles Leclerc, Yuki Tsunoda.

La Formula 1 tornerà in pista tra tre settimane, a Spa-Francorchamps, per il Gran Premio del Belgio.

