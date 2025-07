Tivoli ricorderà Sergio Ramelli. Approvata in Consiglio Comunale, la mozione presentata dalla maggioranza e con primo firmatario il Consigliere di Fdi Massimiliano Asquini per intitolare una Via o Strada o Largo o Piazza o Piazzale o Parco o Giardino del Comune di Tivoli alla sua memoria.

Sergio era un ragazzo come tanti, ucciso con l’unica “colpa” di aver condannato gli omicidi delle Brigate Rosse in una tema scolastico. Un simbolo degli anni di piombo, il periodo italiano più tragico del secondo dopoguerra. Oggi, con questo voto – condiviso anche da parte dell’opposizione – rivendichiamo la necessità di una pacificazione nazionale che possa onorare le vittime innocenti di quel periodo.

Edy Bivi Edy Bivi su Barbadillo.it