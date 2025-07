Attraverso l’accattivante formula dell’aforisma, Matteo Alesiani, con Ernst Jünger. Cento aforismi, ultimo edito tra i tipi di Cinabro Edizioni, suscita nel lettore l’interesse per l’opera e il pensiero di Ernst Jünger, non riducibili tuttavia né a queste pagine né, ancor meno, a un tomo specialistico. Come è possibile imprigionare, infatti, in uno studio il pensiero e la vita di uno dei più affascinanti interpreti del novecento, morto estremamente lucido a centodue anni?

L’opera di Jünger è assolutamente antimoderna: nel mondo della sempre più pervasiva virtualità, ci parla solo di esperienze vissute in prima persona. Egli, quale interprete del novecento, prova su sé stesso gli effetti penetranti del nulla: dopo essere passato attraverso la Grande Guerra, l’ha interiorizzata quale paradigma interpretativo, in quanto evento dal quale affiora l’uomo nuovo forgiato nelle tempeste d’acciaio.

L’uomo, come militare e operaio, in guerra come in fabbrica, sperimenta la sostituibilità dell’individuo. Egli è così chiamato a superare la dimensione borghese per accogliere i due grandi princìpi dell’esistenza del coraggio e della libertà, senza confonderli con l’anarchia e l’avventatezza.

Il volume

Il libro di Alesiani è una raccolta di estratti da alcune delle opere più significative di Ernst Jünger, completate da un saggio introduttivo e da un altro conclusivo. Cento frasi che rievocano al meglio i temi topici di Jünger: guerra, tecnica, nichilismo, tempo, destino, coraggio, volontà, metafisica, introspezione, finitezza. È l’essenza del suo pensiero, rivolta principalmente ai giovani; tanti aforismi come tanti punti fermi nel mondo della velocità e del cessante fluire delle informazioni, che ci vuole convincere che non ci sia più tempo per nulla.

@barbadilloit

Hans-Peter Briegel Hans-Peter Briegel su Barbadillo.it