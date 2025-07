Almerigo Grilz era un eroe per noi militanti del Fronte della Gioventù, un cavaliere impavido che assieme a Paolo Morelli nella Trieste degli anni Settanta ci guidava a difendere i nostri ideali e il diritto di esprimerli. È naturale quindi essere felici per la realizzazione di un film che racconti la sua storia, ricordandone le qualità di uomo e di giornalista e questo è un grande merito di “Albatross”, appena uscito sugli schermi. La parte più bella e riuscita, nonché più fedele ai fatti, è sicuramente quella dedicata agli anni trascorsi da Almerigo come inviato di guerra sui fronti di battaglia di tutto il mondo (non per niente il titolo del film ricalca quello dell’agenzia da lui fondata assieme a Fausto Biloslavo e Gian Micalessin).

Alcune scene sono davvero toccanti, come la lettura di un brano dei diari di Almerigo abbinata all’immagine di lui che scrive sotto un albero in Africa o la sepoltura sotto un grande albero a opera dei guerriglieri della Renamo. È importante che questa storia sia conosciuta anche dai giovani e sono lieto di averne visti tanti assistere alla proiezione.

Su altri momenti del film devo però esprimere qualche perplessità. Sarebbe stato meglio, a mio parere, sviluppare con maggiore profondità, dedicandole qualche minuto in più, la parte iniziale in cui si descrive il clima politico degli anni Settanta: due slogan contrapposti e uno scontro di piazza che si risolve in modo abbastanza surreale non bastano a spiegare gli ideali e le passioni da cui eravamo mossi all’epoca. E sorvolare su questo punto rende anche più difficile capire, per i giovani di adesso, l’odio che gli avversari politici riversano ancora oggi contro Almerigo, negandone il coraggio e l’eccellenza professionale che seppe dimostrare in qualità di reporter per punirne il precedente impegno politico, mai rinnegato.

Laura Castellani E ancora di più, nel film, mi ha deluso l’inserimento di una fidanzata di fantasia, Monica, che non rispecchia per niente, se non nei capelli biondi, la vera fidanzata storica di Almerigo,(con lui nella foto abbinata a questo post). Perché raccontare eventi così diversi da quelli reali in un film “tratto da una storia vera”?

Sono convinto che Giulio Base, regista e sceneggiatore, avrebbe fatto meglio a contattare Laura in fase di scrittura della storia, innanzitutto per una questione di rispetto, ma anche per costruire una trama più convincente: sarebbe bastato leggere il racconto vero che Laura ha fatto della sua storia d’amore con Almerigo nel bel libro “Ragazzi” per trovarvi spunti che ben si sarebbero prestati a essere trasformati in scene del film. Per chi non lo conoscesse, questo volume del 2020 ideato e curato dal giornalista Pietro Comelli raccoglie varie testimonianze di militanti di destra e di sinistra nella Trieste degli anni Settanta che raccontano episodi documentati nelle foto dell’epoca ricostruendo stati d’animo e contesti storici. Nel libro viene narrato anche un episodio di solidarietà tra “opposti estremisti” che ricorda un po’ la scena iniziale del film, ma le circostanze erano diverse e il protagonista reale fu Paolo Morelli e non Almerigo Grilz.

Ultima considerazione: il riferimento alla strage di Bologna nel film mi ha riportato alla mente conversazioni e dibattiti svoltisi nei primi anni Ottanta alla presenza di Almerigo, il quale era fermamente convinto dell’infondatezza delle accuse mosse ai Nar per questo attentato. Mi sarebbe piaciuto vedere tale convinzione esplicitata nella scena di “Albatross”, perché Almerigo non amava le verità prestabilite; come giustamente si dice nel film, era nato per andare di persona alla ricerca della verità con coraggio e mente aperta.

Roberto Rosasco Roberto Rosasco su Barbadillo.it