Domenico Galati Ventura, collega a Epoca di Vittorio G. Rossi (1898-1978), racconta di lui che “viaggiava in corriera e scriveva nei bar”.

Ventenne allievo di complemento all’Accademia navale di Livorno, Rossi ha un passato di marinaio, timoniere, pescatore, palombaro, carovaniere e minatore. Nel 1925 firma il manifesto degli intellettuali fascisti. Nel 1952 è il primo giornalista italiano non comunista a viaggiare in Unione Sovietica (ne deriva il libro Soviet, Mondadori).

Rossi rimane ineguagliato, almeno in Italia, conoscitore della vita marinaresca e dei suoi gerghi. Sulla lapide del cimitero di Santa Margherita Ligure, dove è sepolto, sta scritto: “Poca terra, molto mondo”.

Cabona & Solinas, do you remember?

Cordiale, nel 1977 Rossi riceve – al tavolino di un bar a Santa Margherita Ligure, suo “ufficio” estivo – Maurizio Cabona e Stenio Solinas. Intuendo la ragione di quel pellegrinaggio, all’arrivo del cameriere con le bibite Rossi intima: “Fate come lui, ma a Londra! Da camerieri imparate l’inglese, che invece qui quasi nessuno lo parla. Prima o poi un giornale vi assumerà”.

Never complain, never explain. In quel momento Cabona è interprete dall’inglese e dal francese; Solinas insegna il castigliano…

“Il nostro Joseph Conrad”

Tornando a Rossi, (“il nostro Joseph Conrad”), il suo valore trova riscontro nei lavori critici di Gargiulo, Pancrazi e Falqui. Per quanto gli siano state dedicate alcune monografie, la sua “poesia vissuta” non è stata alla fine eletta a “singolarissima creazione artistica del nostro ‘900” (ed è al contrario piuttosto taciuta, nonostante le traduzioni), come pronostica lo scrittore cattolico Domenico Galati Ventura nella sistematica esplorazione dei suoi libri, pubblicata dall’editore Longo di Ravenna (1967).

Sono una donna, non una nave

E’ ancora celebre il passo di un libro di Rossi: “Si può amare una nave come si ama una donna, anche di più. Certo, una nave non si ama tutti i giorni, tutt’altro: vengono giornate in cui si maledice alacremente lei, chi l’ha fatta, il giorno che ci si è messo il piede a bordo. Ma neanche una donna amata si ama tutti i giorni, e neanche lei va del tutto esente dalle maledizioni” (Pelle d’uomo, Bompiani, 1943).

I maligni odierni pensano che Rossi alluda a Alba de Céspedes, cui è legato in quel periodo.

“U belinùn cu scrive”

Nella villa Durazzo di Santa Margherita Ligure è stato ricostruito lo studio di Rossi, coi suoi quadri, i libri, gli oggetti personali. I compaesani, vedendolo al tavolino del bar col taccuino, lo chiamavano “u belinùn cu scrive” (ad altro tavolino, a Portofino, 2 km più in là, “u belinùn cu scrive” era Salvator Gotta).

