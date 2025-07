Nel 1794 il nobile de Ribas fonda la città e ne organizza il porto, la flotta e il commercio, rendendola importante per il Mar Nero e il Mediterraneo. Inizialmente il suo nome è però “Odesso”, in omaggio alla vecchia colonia greca che si estendeva sulla costa. Inoltre la sua posizione è strategica, poiché vicina a grandi fiumi, come il Danubio, e offre un approdo portuale non indifferente. Proprio per l’importanza geografica, la zarina Caterina ne volge il nome al femminile: Odessa.