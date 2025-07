Scendendo a Verbania, m’imbatto in un manifesto funebre con un nome, anzi un soprannome: “Pampa”. Età: 64 anni. Ai lati, un distintivo e la foto di un militare… Mi torna in mente un ragazzo sfortunato, nato in un ambiente marginale, figlio di un padre assente e cresciuto per strada, coinvolto in risse del sabato sera (fine anni ‘70). “Pampa”, all’anagrafe Gian Battista Fumei, si dice “uno di noi”. Ma “noi” non lo conosciamo.

Lo sparo nel muro Durante un’escursione in montagna, “Pampa” trova una vecchia pistola carica, con la quale spara contro la sede del Pci di Verbania durante una riunione giovanile: né feriti, né danni. Il gesto di un sedicenne, compiuto senza rendersi conto della risonanza che avrebbe avuto. Così “Pampa” finisce per due anni nel carcere minorile di Torino, il Ferrante Aporti. La prima rissa, il primo giorno, e lui capisce il destino. Avrà la forza di correggerlo. Legionario Scarcerato, una mattina parte con un amico, per Marsiglia, diretto al centro di reclutamento della Legione Straniera. L’amico torna, lui rimane… Nella Legione. “Pampa” trova un sergente istruttore, il quale prende il posto della figura del padre che, in pratica, lui non aveva avuto. Durante le licenze, “Pampa” parla con entusiasmo di quel sergente. Poi vengono le guerre, la prima nel Ciad, e chissà quante altre poi in giro per il mondo.

In Corsica, di guardia al memoriale