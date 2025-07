Di quasi duemila pagine è composto il corpus dei Textos recobrados, saggi recuperati e messi insieme dopo la morte dell’autore, lo scrittore argentino Jorge Luis Borges. I “testi recuperati” apparvero su varie riviste, quotidiani, lavori collettanei ma, come gli specialisti hanno rimarcato, hanno, in nuce, tutte le qualità degli altri scritti borgesiani, anche quelli ben più organici.

I Textos vengono pubblicati in Argentina in tre volumi di circa – come detto – duemila pagine. Adelphi, che li haediti in italiano, li ha pubblicati in due volumi nei quali sono raccolti i brani più importanti. Una scelta editoriale definita attraverso una selezione di saggi. Il primo volume è stato pubblicato da Adelphi nel 2009 col titolo Il prisma e lo specchio e il secondo, uscito da poco, con il titolo La mappa segreta. Il primo riporta saggi della produzione critica giovanile degli anni Venti mentre il secondo comprende uno spazio temporale di circa cinquant’anni: dagli anni Trenta fino all’anno della sua morte, avvenuta nel 1986.

Questi scritti contengono riflessioni che potrebbero essere inglobate in linee di ricerca più ampie nel pensiero dello scrittore argentino. Tra saggistica, filosofia e critica letteraria – per non parlare di scrittura di romanzi, poesie, novelle, Borges ha svolto riflessioni molto acute, per tutta una vita, non disgiunte dalla esperienza umana. Analisi compiute attraverso lo studiodell’io, la letteratura poliziesca che pone nello stesso sentire il desiderio di legalità e quello di avventura, Buenos Aires e i suoi quartieri e tutto ciò che la letteratura argentina ha espresso, come la figura del gaucho, mistura di ricordo e nostalgia per Jorge Luis ragazzo. Scritti meditati, calibrati, fatti di idee con pesi e contrappesi. Non mancano scritti densi e di varia lunghezza dedicati a Walpole e a Nietzsche, Whitman e Poe, Eliot e Kafka, e in particolare su Cervantes, Shakespeare e Dante del quale sottolinea la grandezza e l’importanza, non solo letteraria, che ha avuto per la cultura mondiale. Spiega la grandezza di un autore che non risiedeva solo nelle opere, pur profonde e uniche, ma nell’immenso valore e significato – anche esoterico – che i suoi componimenti trasmettevano sempre, ad ogni lettura. “La Divina Commedia è una città che non esploreremo mai tutta; la più conosciuta e ripetuta delle terzine può, un pomeriggio, rivelarmi chi sono o che cos’è l’universo”.

Borges indaga anche le problematiche del sogno attraverso richiami a de Quevedo e a Kafka, la nostalgia del latino, l’Italia e l’Inghilterra. Non manca uno studio del 1933 sulle leggi della narrazione poliziesca, forse primo saggio che affronta questo tema.

Insomma, La mappa segreta (titolo che rimanda a uno degli articoli dedicati a Buenos Aires, descrive un ampio itinerario che si compie nella mente dello scrittore argentino con i suoi interessi, i suoi ricorrenti temi e riflessioni. Ma dagli scritti affiorano anche i metodi di studio e lo stile dei ragionamenti, aspetti non secondari. Nelle analisi letterarie che Borges compie c’è sempre una interpretazione che indaga la problematica generale e gli aspetti di dettaglio. Questo offre al lettore uno spettro di indagine e di approfondimento completo, tipico delle definizioni che sempre Borges ha offerto nei suoi scritti.

Jorge Luis Borges, La mappa segreta. Testi ritrovati (1933- 1983), Adelphi ed., (a cura di Tommaso Scarano, trad. Rodja Bernardoni) pagg. 285, euro 22

Manlio Triggiani Manlio Triggiani su Barbadillo.it