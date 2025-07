Questo breve saggio altro non è che un omaggio. Un omaggio che viene rivolto a un uomo […] “semplice”, come le piccole cose, le quotidianità, gli usi e i costumi a cui fu sempre legato e a cui diede sempre la più grande importanza; “uomo”, perché non è scontato vedersi riconoscersi uno status che scaturisce esclusivamente dalle proprie azioni, […] (dall’introduzione dell’autore).

Descrivendola come la lenta crescita di un albero dorato (immagine molto cara a Tolkien), l’autore analizza l’evoluzione e la creazione dell’opera tolkieniana, filtrata attraverso gli eventi che coinvolsero la vita del professore di Oxford e presentandola ai lettori attraverso il filtro e la riscoperta dei concetti di “Mito”,”Epica” e “Tradizione” che in essa trovarono nuova vita. Un’opera agile, semplice ma profonda, omaggio verso uno dei più grandi scrittori del Novecento.

“Tolkien. Mito, epica, tradizione, di Nicolò Dal Grande Pagine 52, euro 12.00, autore Nicolò Dal Grande

Si può acquistare sul sito www.ilcerchio.it e sarà nelle librerie da settembre

